Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" и UkrLive.

Решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" касается компаний "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир". Санкции вводятся на пять лет. Они предусматривают аннулирование лицензий, блокирование активов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств и ряд других мер, передает РИА Новости.

Телеканалы "Перший Незалежный" и UkrLive уже назвали данное решение попыткой узурпировать власть и борьбой с независимыми медиа. СМИ считают санкции незаконными и намерены обжаловать их в судах, передает ТАСС. Между тем, украинские провайдеры уже начали блокирование вещания попавших под санкции телеканалов.