Алиментщиков будут наказывать за неполные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал поправки в УК и КоАП, вводящие наказание за неполную уплату алиментов. Алиментщики будут привлекаться к ответственности даже в том случае, если выплачивают какие-то суммы детям.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты.

Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

По его словам, принятые поправки в УК и УПК не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм. "Напомню, сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

В свое время пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. Однако, как рассказывают эксперты, на практике все равно возникали проблемы с привлечением к ответственности алиментщиков, плативших недостаточно. Председатель правления АЮР подчеркивает, что принятие изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам.

Один из законов дополняет статью 5.35.1 КоАП уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание. Как напоминает ТАСС, неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Второй закон вносит изменения в статью 157 УК. Согласно правкам, неуплата в полном объеме средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей", - рассказал Владимир Груздев.