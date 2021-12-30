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Рубрика: В мире

Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19

Текст: Дмитрий Кулемякин

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило о 42 032 новых случаях заражения коронавирусом, что стало новым самым высоким показателем в стране. Предыдущий рекорд был зафикисирован 27 мая (41 080 случаев).

Фото: AFP/JUAN MABROMATA
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Отмечается, что общее число заболевших составляет 5 556 239 человек. За минувшие сутки скончались 26 пациентов. Общее число летальных исходов - 117 111. Медики сообщают, что провинция Буэнос-Айрес лидирует по числу новых случаев - 15 135.

Агентство ТАСС напоминает, что полный курс вакцинации прошли 71,14% аргентинцев. В ноябре власти отменили почти все ограничения, связанные с пандемией.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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