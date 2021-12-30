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30.12.2021 20:25
Рубрика: Экономика

Банки смогут проверять клиентов по водительским правам

Текст: Анастасия Алексеевских
Банкам разрешат использовать упрощенную идентификацию клиентов при денежных операциях не только по ИНН или СНИЛС, но и по номеру водительского удостоверения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Поправки внесены в статью 7 закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации).

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Водительские права разрешат использовать для идентификации в банках

Упрощенная идентификация проводится в случае, когда клиент переводит деньги без открытия банковского счета или кредитная организация выдает клиенту карту. Также этот вид проверки используется, когда граждане продают или покупают валюту на сумму до 100 тыс. рублей.

В рамках упрощенной идентификации банк устанавливает только ФИО физлица, серию и номер его паспорта, и подтверждает достоверность этих сведений оригиналами документов или заверенными копиями. В рамках нововведения у банков появилась возможность проверять клиентов по номеру водительского удостоверения при проведении упрощенной идентификации. Паспорт гражданам предъявлять будет не нужно.

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что использование водительских прав упростит идентификацию при оплате разовых услуг по оплате ОСАГО и КАСКО и иных разовых услуг. Использование водительских прав для проверки особенно будет востребовано при осуществлении переводов без открытия банковского счета, при которых возможна упрощенная идентификация, считает эксперт. Это поможет ускорить процесс идентификации и позволит не отказывать в проведении операций клиентам, не имеющим на руках паспорта, тем самым сэкономив время как сотрудникам банков, так и потребителям, добавил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.

"Поскольку водительские права намного чаще находятся на руках у людей по сравнению с прочими документам, то принятие новых нормативных требований может упростить обслуживание и сделать банковские услуги доступнее, - согласны в пресс-службе банка Хоум Кредит. - Естественно, в данном случае нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, чтобы наряду с упрощением доступа не выросли риски мошеннических действий"

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Разработан порядок идентификации иностранцев с помощью биометрии

Нововведение позволит развиваться удаленным каналам обслуживания и предоставления финансовых услуг, а также выступит дополнительным стимулом для их получения в цифровом формате, без личного присутствия клиента в офисе, указали в пресс-службе ВТБ.

Встраивание процедуры проверки водительского удостоверения в автоматизированный процесс требует как дополнительных ресурсов (финансовых, трудовых), так и временных затрат, отметила начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова. С ней согласны в пресс-службах банка "Открытие" и Росбанка. В ВТБ считают необходимым создание доступного для банков качественного сервиса по подтверждению действительности водительского удостоверения.

"Прорывного роста объема оказываемых услуг и соответствующего роста комиссионных доходов банка от внедрения данной процедуры ожидать не стоит", - считает Бородулин.

Экономика Финансы Банки

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