Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей

Большинство россиян (78%) планируют провести новогодние праздники с семьей, при этом 69% останутся дома или в родном городе. Трудиться в праздничные дни будут 15% участников опроса. Таковы итоги опроса исследовательской компании Vox populi.

- Отмечание Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей близкого круга, - прокомментировал итоги исследования директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог Дмитрий Котов. - Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов на будущее.

Интересно распределились праздничные предпочтения. Почти 49% респондентов старше 55 лет в основном не планируют заниматься какими-либо активностями, выбирая пешие прогулки, но и не забывая о работате на даче или расчиске снега у частных домов. Около трети участников опроса собираются поехать на природу, в лес, посетить природные достопримечательности. 17% высказались за посещение концертов, театров, музеев, выставок. Из тех, кто выбрал культурный досуг, 45% отдают предпочтение двух-трехдневным экскурсионным турам, посещению исторических мест (46%), пляжному отдыху (45%), посещению музеев, выставок, концертов - 32%, оздоровлению и SPA -24%.