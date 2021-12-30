Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем

Из-за новых санитарных ограничений во Франции британцы после рождественских праздников не могут добраться до дома или места работы на машинах через туннель под Ла-Маншем.

Как сообщает компания Eurotunnel, оператор туннеля, в соответствии с новым решением французских властей британские подданные для транзита по Франции теперь должны иметь местный вид на жительство, а проживание в "третьих странах", даже входящих в ЕС, больше не является основанием для путешествий. Поэтому выезжающих из Британии автомобилистов останавливают прямо на границе и разворачивают обратно на туманный Альбион.

Данные ограничения распространяются именно на британцев, не затрагивая других жителей ЕС, которым по-прежнему можно пересекать границу и следовать транзитом через Францию. Подданные Великобритании оказались в таком положении из-за Brexit.

При этом в железнодорожной компании Eurostar заявляют, что на путешествия на их поездах по маршруту Лондон-Брюссель ограничения не распространяются.