Британская светская львица признана виновной в вербовке девушек для Эпштейна

Британская светская львица Гислен Максвелл была признана виновной в вербовке и торговле молодыми девушками. Присяжные пришли к выводу, что она сыграла ключевую роль в вербовке подростков, которые подверглись сексуальному насилию со стороны ее бывшего спутника и близкого друга, покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

60-летняя Максвелл была признана виновной по пяти из шести пунктов обвинения, в том числе по самому серьезному обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, сообщает NBC News. Ей грозит до 65 лет тюремного заключения. Это означает, что британка может провести остаток жизни за решеткой в тюрьме строгого режима в США. Судья не назначил дату вынесения приговора.

Вердикт был оглашен в среду после месячного судебного разбирательства жюри присяжных в составе 12 человек - шести мужчин и шести женщин, в Нью-Йорке. Обвинение основывалось на показаниях четырех женщин, которые описали насилие со стороны Эпштейна в период с 1994 по 2004 год. Максвелл не проявила никаких видимых признаков эмоций во время оглашения приговора. Она, отмечает корреспондент ВВС, только налила себе стакан воды, из которого сделала два глотка.

Дамиан Уильямс, представитель стороны обвинения, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что присяжные признали Максвелл виновной "в одном из самых ужасных преступлений, которые можно вообразить", которое она "совершила со своим давним партнером и сообщником Джеффри Эпштейном". "Путь к правосудию был слишком долгим. Но сегодня справедливость восторжествовала", - сказал Уильямс. Сигрид МакКоули, адвокат Энни Фармер, одной из потерпевших, заявила, что приговор ясно показал, что жестокое обращение с несовершеннолетними и торговля ими являются серьезными преступлениями.

Со своей стороны, защита Максвелл утверждала, что именно Эпштейн был тем "кукловодом, который, пользуясь доверчивостью влюбленной в него женщины, дергал ее за ниточки". Адвокаты миллионерши утверждали: прокуроры намерены посадить ее в тюрьму только из-за того, что Эпштейн, осужденный за сексуальное насилие, покончил с собой в тюремной камере на Манхэттене два года назад, избежав суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "Ее судят здесь за то, что она была с Джеффри Эпштейном. Возможно, это была самая большая ошибка в ее жизни, но это не было преступлением", - сказала адвокат Лаура Меннингер в заключительных прениях сторон.

Защита Максвелл поставила под сомнение свидетельства потерпевших, выявив несоответствия в их показаниях и вызвала свидетеля-эксперта, специализирующегося в области психологии, чтобы объяснить, как их воспоминания могли быть измениться с течением времени. Адвокаты заявили, что потерпевшие девушки стремились получить миллионы долларов выплат из специального фонда для компенсации жертвам Эпштейна. По состоянию на лето 2021 года жертвам насилия со стороны миллиардера - примерно 150 женщинам - было выделено около 121 миллиона долларов. По версии стороны обвинения, девушек заманивали в роскошные дома Эпштейна во Флориде, Нью-Йорке и Нью-Мексико.

Максвелл, дочери известного в мире масс-медиа покойного магната-издателя Роберта Максвелла, на Рождество исполнилось 60 лет. Она находится в тюрьме с момента ареста в июле 2020 года. Судебный процесс в нижнем Манхэттене, который привлек внимание ведущих мировых СМИ, подробно выявил отношения Гислен Максвелл, бывшей некогда завсегдатаем тусовок и вечеринок высшего общества Нью-Йорка, с Джеффри Эпштейном. Ее брат, Кевин Максвелл, сказал, что, по мнению членов семьи, она будет оправдана по апелляции. "Мы твердо верим в невиновность нашей сестры", - сказал он в письменном заявлении.