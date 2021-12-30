Число случаев заражения "омикроном" в России выросло до 103

Число зараженных штаммом коронавируса "омикрон" на территории России выросло более чем в два раза - до 103. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас ведомство проводит выборочное тестирование почти со всех прибывающих в Россию рейсов, откуда может быть завоз новых случаев заражения, уточнила Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие, люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", - сказала Попова.

Россия с 28 ноября приостановила авиасообщение со странами юга Африки, а также с Гонконгом, где впервые были выявлены случаи заражения "омикроном". Всех прибывающих из этих стран тестируют и отправляют на обязательную двухнедельную изоляцию в обсерватор.