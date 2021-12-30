Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю

В Швеции идет стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Как сообщает Агентство общественного здравоохранения королевства, за эту неделю на 14% выросло количество случаев заражения по сравнению с прошлой неделей.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что благодаря вакцинации не растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В этой связи он еще раз напомнил о необходимости сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию, если уже настал ее срок.

Власти Швеции убеждены, что после праздников рост числа заболевших продолжится, несмотря на введение ограничений. Напомним, что в королевстве введены ограничения на массовые собрания, ограничено время работы баров и ресторанов. Работникам всех организаций рекомендовано перейти на удаленный режим работы.