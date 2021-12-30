Что подарить на Новый год? Четыре быстрых подарка дешевле 4000 рублей

Не у всех их нас было время позаботиться о новогоднем подарке, однако приходить в гости с пустыми руками не всегда удобно. RG Digital подготовил список практичных и не самых дорогих подарков, которые понравятся практически любому получателю. И главное - их можно найти практически в любом сетевом магазине электроники или заказать с быстрой доставкой.

1. Маленькая умная колонка. Это может быть Яндекс.Станция Лайт, JBL Link Music с Алисой, Xiaomi Mi Smart Speaker с Марусей (это голосовые ассистенты Яндекса и Mail.ru). Они наполнят музыкой небольшое помещение, сделают встречу друзей веселее и уютнее. Ждать от них звука hi-end не стоит, но это очевидно. А еще они могут управлять умным домом - например, включать свет по голосовой команде, рассказывать детям сказки и стихи.

Стоимость: от 3900 рублей.

2. Умная розетка. Любители всего нового и необычного оценят умную розетку с управлением голосом или через приложение на смартфоне. Она может включаться и выключаться по команде или по расписанию, управляя освещением или работой подключенных к ней бытовых приборов.

Умные розетки в России продают Яндекс, Сбер, Xiaomi.

Стоимость: от 1200 рублей.

4. Зарядная станция. Поможет, когда розеток мало, а девайсов, нуждающихся в подзарядке, много. Особенно пригодится в путешествии, когда в багаже или ручной клади ограниченный объем свободного места.

Производители: Belkin, Anker, Xiaomi, Baseus.

Стоимость: от 1000 рублей.

4. Пауэрбанк (внешний аккумулятор). Незаменимый помощник в дальних путешествиях и поездках по городу - ведь смартфоны и другие гаджеты порой имеют привычку разряжаться в самый неожиданный момент. Особенно сейчас, когда на улице холодно.

Хорошие пауэрбанки делают Xiaomi, Baseus, Anker. Минимальная емкость - 10000 мАч, меньше не имеет смысла. Лучше - 20000 или 30000 мАч.

Стоимость: от 1500 рублей.