Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 91 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 869 634,8 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 170 514 516,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 126 764 226,4 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 182 697 491,2 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2023 года в сумме 11 093 739,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 93 786,8 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 12 182 974,6 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 940 573,9 млн рублей и 1 021 575,6 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2023 год в сумме 156 169 993,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 110 475 109,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 162 882 756,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, в сумме 115 049 587,7 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2023 год в сумме 170 696 749,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 209 072,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 170 042 457,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 199 573,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2024 года в сумме 17 929 870,7 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 17 231 470,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в суммах соответственно 0,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 2023 год в сумме 298 354,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 323 100,3 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2023 год в сумме 14 526 755,9 тыс. рублей и дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2024 год в сумме 7 159 700,7 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Доходы от уплаты в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в республиканский бюджет Республики Дагестан через Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан, направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных дорожных фондов.

Установить, что доходы от уплаты в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в местные бюджеты Республики Дагестан, распределяются по нормативам, установленным приложением 5 к настоящему Закону.

Перечисленные в 2022 году на счет Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами с учетом установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

2. Установить, что отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Дагестан, остающиеся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, установленные Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2009 года № 74 "О размере подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Дагестан части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей", зачисляются в доходы республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Установить, что задолженность и перерасчеты в республиканский бюджет Республики Дагестан по отмененным региональным налогам, сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в республиканский бюджет Республики Дагестан.

Статья 3. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 22 920 956,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 813 249,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 25 241 006,2 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Республики Дагестан, финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 4. Резервный фонд Республики Дагестан

Утвердить резервный фонд Республики Дагестан на 2022 год в сумме 1 405 200,4 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Дагестан и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Республики Дагестан

Установить с 1 января 2022 года с учетом коэффициента индексации 1,04:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях в сумме 5 442 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 3 208 рублей за каждого ребенка;

3) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, взявших детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 8 110 рублей;

4) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю, взявшим детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 8 110 рублей за каждого ребенка;

5) размер единовременного денежного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Дагестан и муниципальных образований Республики Дагестан, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в сумме 53 280 рублей;

6) размер пособия на ребенка в сумме 223 рубля;

7) размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в сумме 584 рубля;

8) размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла в сумме 881 рубль;

9) размер ежемесячной денежной выплаты лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 881 рубль;

10) размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам в сумме 1 174 рубля;

11) размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 222 рубля;

12) размер единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан, в сумме 2 318 рублей на ребенка.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета Республики Дагестан

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году республиканским бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением республиканскими бюджетными и автономными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2022 года.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, а также государственная поддержка дорожного хозяйства

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в соответствии с Республиканской инвестиционной программой, порядок реализации которой устанавливается Правительством Республики Дагестан.

2. Утвердить в составе республиканского бюджета Республики Дагестан ассигнования на реализацию Республиканской инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Дагестан

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам Республики Дагестан:

1) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить, что оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им государственных полномочий Республики Дагестан осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление передаваемых им государственных полномочий Республики Дагестан.

3. Не использованные в 2021 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Дагестан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором средств республиканского бюджета Республики Дагестан решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированного в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в 2021 году, согласованным с Министерством финансов Республики Дагестан, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением требований, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 68н "Об утверждении Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, и Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета".

4. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городского округа с внутригородским делением):

1) на 2022 год - 0,986;

2) на 2023 год - 0,985;

3) на 2024 год - 0,985.

5. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений (внутригородских районов):

1) на 2022 год - 1,0;

2) на 2023 год - 1,0;

3) на 2024 год - 1,0.

6. Утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году и особенности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на эти цели, в сумме до 100 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Республики Дагестан указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Дагестан, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

4. Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному образованию без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Республики Дагестан, государственный внутренний долг Республики Дагестан

1. Предусмотреть в 2022 году средства на осуществление расходов по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 562 186,9 тыс. рублей, в том числе на погашение:

1) части основного долга по бюджетным кредитам в соответствии с Дополнительным соглашением от 24 августа 2020 года № 6/7/5/5/5/5/5 к соглашениям от 8 июня 2015 года № 01-01-06/06-76, от 26 августа 2015 года № 01-01-06/06-123, от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-34, от 9 августа 2016 года № 01-01-06/06-160, от 11 мая 2017 года № 01-01-06/06-142, от 6 сентября 2017 года № 01-01-06/06-237, от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-364 о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в сумме 468 400,1 тыс. рублей и процентов за рассрочку в сумме 7 923,1 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с Дополнительным соглашением от 21 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 17 июня 2011 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 100,8 тыс. рублей и Дополнительным соглашением от 21 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-187 о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 278,5 тыс. рублей;

3) процентов по бюджетным кредитам федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 85 484,4 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2023 и 2024 годы согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан в 2022 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 46 Закона Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан" дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов государственной власти Республики Дагестан, государственных учреждений Республики Дагестан;

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в федеральный бюджет и уплаты штрафов (пеней) в связи с нарушением обязательств, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, при невыполнении указанных условий;

4) получение сверх объемов, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, имеющих целевое назначение и направляемых в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению;

5) принятие Правительством Республики Дагестан решений об увеличении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, за счет остатков средств республиканского бюджета Республики Дагестан, образовавшихся на 1 января 2022 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на указанные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных (зарезервированных) главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Дагестан в составе утвержденных статьей 3 настоящего Закона, в том числе на:

уплату членских взносов в межрегиональные организации (ассоциации) субъектов Российской Федерации;

выплату денежного поощрения победителям Республиканского конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу;

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного и общего образования;

строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства в рамках Республиканской инвестиционной программы;

мероприятия в области санитарно-эпидемиологического благополучия;

обеспечение выплат премий Главы Республики Дагестан в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством;

обеспечение выплаты грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации;

исполнение судебных актов;

обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

строительство объектов общегражданского назначения;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение государственных программ Республики Дагестан, между исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах видов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан, не требующее внесения изменений в настоящий Закон;

9) перераспределение средств республиканского бюджета Республики Дагестан, полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

10) перемещение бюджетных ассигнований на обеспечение готовности медицинских организаций республики к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и проведение необходимых противоэпидемических мероприятий.

2. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Дагестан Управлению Федерального казначейства по Республике Дагестан могут быть переданы полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Дагестан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Дагестан местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

3. Установить, что в соответствии с абзацем четвертым части 4 статьи 2 и абзацем четвертым части 5 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 109 "О методике распределения субвенций из республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" Ку - корректирующий коэффициент повышения фонда оплаты труда на 2022 год составляет на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, - 1,16304 для общего образования и 1,18845- для дошкольного образования;

2) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, - 1,08401 для общего образования и 1,09745 - для дошкольного образования.

4. Установить, что средняя стоимость бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составляет 61 рубль в день на 1 обучающегося, а также размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, составляет 142,48 рубля в день на 1 обучающегося.

5. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

3) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму от 50 000,0 тыс. рублей и более;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым республиканскими бюджетными и автономными учреждениям на сумму от 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2022 году за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение социальных задач;

2) на обеспечение деятельности Дагестанского регионального отделения Общероссийского общественного фонда "Победа";

3) на обеспечение деятельности Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

4) на обеспечение деятельности Дагестанской региональной общественной организации "Союз женщин Дагестана";

5) на возмещение расходов специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

6) юридическим лицам, образованным общественными организациями инвалидов, на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, обеспечивающим проведение мероприятия по содействию занятости инвалидов;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, обеспечивающим проведение мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения Республики Дагестан в целях поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан, путем их трудоустройства;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, обеспечивающим проведение мероприятий по содействию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и защите их прав при администрациях муниципальных образований, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения Республики Дагестан, путем их трудоустройства;

10) на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Дагестан";

11) на обеспечение деятельности Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

12) на обеспечение деятельности Дагестанского некоммерческого фонда "Россия - моя история. Город Махачкала";

13) на обеспечение деятельности Дагестанского фонда по урегулированию обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства;

14) предприятиям и организациям, подведомственным Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан, на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан;

15) на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации (АНО) "Футбольный клуб Динамо" для участия в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги и Кубке России;

16) производителям изделий народных художественных промыслов на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и инструментов, сырья и материалов;

17) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в виде грантов для развития материально-технической базы объектов сельского (аграрного) туризма;

18) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на подрядные работы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры объектов сельского (аграрного) туризма;

19) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг;

20) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на выполнение работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Республики Дагестан;

21) туроператорам на возмещение части затрат на закупку транспорта для перевозки туристов;

22) туроператорам на возмещение части затрат на туристско-экскурсионные поездки по Республике Дагестан для детей.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 13. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции из республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан А. Амирханов







