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Рубрика: В мире

Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии после длительной голодовки в военном госпитале Гори. "Он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", - заявила девушка политика Елизавета Ясько (цитата по РИА Новости).

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Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2008 по 2013 годы. В октябре этого года его задержали в Тбилиси после возвращения в страну. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Ранее политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили (три и шесть лет тюрьмы соответственно). Кроме того, он является фигурантом еще нескольких дел.

Как писала "Российская газета", Саакашвили 18 декабря перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори для оказания необходимой медицинской помощи. Адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент готов прекратить голодовку.

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