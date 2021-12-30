Диетолог раскрыла способ сбросить вес без ограничений в еде

Для решения проблемы с лишним весом не стоит заострять внимание на подсчете калорий. Об этом заявила старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер.

Строгая диета, как правило, приводит к ощущению голода и раздражению. Из-за этого человек срывается и снова начинает набирать вес.

По словам специалиста, можно не ограничивать себя в еде, а употреблять цельные продукты со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров. Благодаря такому рациону, человек на долгое время обеспечит себя чувством насыщения.

"Важно, чтобы вы позволяли себе есть то, что вам нравится, в умеренных количествах и, по возможности, потребляли больше полезных продуктов. Так вы сократите количество рафинированных углеводов, что, в свою очередь, уменьшит вашу тягу к садкому и снизит риск развития диабета второго типа", - отметила она, передает Daily Mail.

В заключении Тамара Уилнер рекомендовала чаще высыпаться и больше двигаться.