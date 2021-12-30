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Рубрика: В мире

Экс-переводчик военных США сообщил подробности задержания Саддама Хусейна

Текст: Иван Сысоев
Бывшего президента Ирака Саддама Хусейна американские военные не обнаружили в яме, где он якобы скрывался, а усыпили специальным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудничавшего с армией США иракского переводчика, который участвовал в операции по захвату иракского лидера.
Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP
Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP

"После задержания Хусейна ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с Бушем вышла из ситуации, чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", - заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.

Фото: US Government / wikipedia.org
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По официальной версии Пентагона, Хусейн был найден 13 декабря 2003 года в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит. "На самом деле Хусейн был в комнате, он молился, - сообщил источник. - Он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент".

Иракский переводчик подробно рассказал об операции по захвату Хуссейна, которой исполнилось уже 15 лет. "У нас были сведения, что Саддам Хусейн скрывался на ферме в районе Эль-Маабар", - вспоминает он. Спецназовцы проследили за телохранителем Хусейна, который опрометчива покупал на местном рынке самые хорошие и дорогие товары.

"На место направили десант, потом оттуда вывели нескольких человек. Мой офицер сказал, что это президент Саддам Хусейн, нам запретили приближаться к нему", - рассказал переводчик. У него не было противогаза, который был необходим, поскольку во время операции распылили усыпляющий газ. После того, как Хусейна эвакуировали на вертолете, "ферма после операции покрылась неким белым веществом, при этом все животные умерли".

"Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место, - вспоминает он. - Была холодная погода, он оставался еще два-три дня и потом пропал".

"В комнате, где проживал Хусейн были ценные вещи, его личный револьвер, - добавил источник. - Большую часть вещей украли".

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками

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