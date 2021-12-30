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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру

Текст: Дмитрий Хохлов
Даже если сегодня ваш бизнес опережает конкурентов, это не значит, что так будет и завтра. Почему цифровая трансформация бизнеса необходима любой компании и как от этого выигрывает клиент в digital-эру, рассказал эксперт
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сергей Бекренев, президент ГК "Европейская Юридическая Служба":

Трансформация стала необходимостью

- Цифровая трансформация сегодня необходима всем - и крупному, и микробизнесу. При этом digital-преобразование может позволить себе любая, даже самая маленькая фирма, - это абсолютно реально. В XXI веке уже не нужно быть огромной корпорацией, чтобы дорасти до автоматизации основных рабочих процессов и использования баз данных.

Даже небольшая компания, продающая товары или услуги, может разработать и выпустить на рынок мобильное приложение. Это сервисный продукт, в который стоит вложиться, ведь пользователи все чаще ищут ответы на свои вопросы с помощью иконок на гаджетах, а не идут на основной сайт. Аккаунт хранит историю действий, покупок и может сделать нужное предложение, которое с большой вероятностью попадёт в яблочко. А удобство и скорость всегда в приоритете - это нужно учитывать!

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Ведь в конечном счёте цифровизация бизнеса направлена на два важнейших взаимосвязанных фактора: повышение скорости и эффективности рабочих процессов, а также привлечение и удержание клиентов, благодаря быстрому и качественному обслуживанию.

"Цифра" во всех сферах

Digital-трансформация идёт полным ходом практически во всех бизнес-сферах. Так, современное образование позволяет получать знания дистанционно и из любой точки мира. Можно купить курсы и занятия, чтобы развить навыки и повысить квалификацию, а также учиться в школе или вузе на расстоянии.

Все это в разы повышает доступность любого обучения: например, люди с ограниченными физическими возможностями могут освоить новую профессию из дома. Или человек без отрыва от места работы может получать дополнительные навыки, чтобы развивать карьерные преимущества, а все нужные учебные материалы без труда находить онлайн.

Цифровизация затронула и сферу здравоохранения. Одно из важнейших новшеств - возможности телемедицины дистанционно помогать пациентам, следить за ходом лечения, расшифровывать анализы, назначать препараты, мониторить состояние организма на данный момент времени.

Фото: Photoxpress
За 2021 год количество "цифровых" вакансий выросло на 76%

Показатели здоровья (давление, температура, уровень кислорода, сахара в крови и прочее) сейчас можно отслеживать с помощью новейших цифровых гаджетов. Они позволяют оперативно помочь пациенту в экстренной ситуации, вызвать на дом врачей, точно поставить диагноз и контролировать происходящее с организмом. Всё это дает человеку ощущение большей защищённости: он знает, что девайс просигналит, если что-то пойдёт не так, и это увидит специалист.

Цифровизация транспортной сферы позволяет отслеживать на онлайн-картах пробки в городе, расписание общественного транспорта и вызывать такси парой кликов без общения с водителем. Вся жизнь и передвижения в нашем телефоне.

Все это можно оплатить, конечно, онлайн, благодаря цифровизации сферы финансов. Привязанные к аккаунту банковские карты, онлайн-шопинг, мобильный банкинг - все это наша реальность, облегчающая жизнь и бизнесу, и потребителям.

Что это дает?

Подобные вложения в цифровизацию точно принесут свои дивиденды. Во-первых, трансформация digital позволит грамотнее выстроить работу внутри компании. Процессы ускорятся, а качество только выиграет. Сотрудникам не нужно будет заниматься рутинными задачами, они переключат своё внимание и силы на действительно сложные креативные действия. Например, медицинские гаджеты сами соберут нужную информацию, доктор назначит терапию и препараты.

Во-вторых, клиенты только выиграют от такого подхода. Ответы на запросы они будут получать быстрее, ведь весомая их часть повторяется, а значит компаниям выгодно использовать базы данных и формировать кейсы, чтобы потребитель моментально получал готовое решение, и сотрудникам не нужно тратить время на ответы на одни и те же вопросы.

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При этом crm-системы не только умеют хранить данные о клиентах, но и анализировать их. А это позволяет сделать подход более точечным и угодить большинству потребителей, а также создать продукт (товар или услугу), который ответит запросам покупателей.

Потребители все больше привыкают к цифровизации бизнеса, и эта тенденция будет только развиваться. Внедряя digital, крупные и небольшие компании повышают эффективность рабочего процесса и создают максимальный комфорт для клиентов, - и никто уже не согласится на меньшее.

Экономика Бизнес

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