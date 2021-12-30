Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке

Ипотечные ставки подросли вслед за ценами на квартиры. Доступность жилья за последние полтора-два года заметно снизилась. Эксперты назвали девять способов сэкономить при получении ипотеки и выплате кредита.

1. Онлайн-подача заявки на кредит. Банки активно переводят процесс оформления ипотеки "в цифру", что позволяет экономить ресурсы и предлагать клиентам более выгодные ставки, отмечают специалисты ВТБ и компании "Метр квадратный". Выясните, не предлагает ли интересующий вас банк скидки за электронное оформление.

2. Дисконты в рамках партнерских программ. Почти все крупнейшие строительные компании в партнерстве с банками сейчас предлагают субсидирование ставки. Застройщикам это помогает активнее продавать квартиры. Покупатель при этом, как правило, может платить меньше в первые несколько лет после оформления кредита. Иногда партнерские скидки на ипотеку предоставляются и на вторичное жилье - если покупать его через определенное агентство недвижимости. Выясните в банке или у застройщика, действуют ли у них подобные программы.

3. Скидки в рамках госпрограмм. Условия по госпрограммам значительно выгоднее, чем базовые предложения банков. В среднем клиенты могут получить ставку на 3-8 процентных пункта ниже. По семейной ипотеке максимальная ставка - 6%, по ипотеке с господдержкой - 7%, но банки выдают кредиты по еще более низким ставкам. В рамках "сельской ипотеки" можно купить готовое жилье, квартиру или участок под индивидуальное жилищное строительство в сельской местности со ставкой до 3%. Максимальная льгота предусмотрена для жителей Дальнего Востока - там можно взять ипотеку в рамках региональной программы под 2%. Иногда госпрограммы можно комбинировать с партнерскими программами, что дает еще большую выгоду. Подумайте, подходите ли вы под какую-либо программу с господдержкой.

4. Стать зарплатным клиентом банка. Банку выгодно, чтобы клиент пользовался как можно большими услугами - получал зарплату на его карту, открывал вклад, пользовался онлайн-банком и пр. Часто для таких клиентов банки предлагают более выгодные условия по ипотеке.

5. Электронный способ расчетов и регистрации сделки. Использование цифровых сервисов позволяет банкам экономить ресурсы и предлагать более выгодные ставки. Поинтересуйтесь в банке, поощряет ли он использование электронных сервисов.

6. Использование материнского капитала. Эти средства можно направить для формирования первоначального взноса или погашения кредита. В 2022 году после рождения первого ребенка планируется выплата более 500 тыс. руб., при рождении второго - 665 тысяч. В Москве это примерно 30-40% первого взноса при покупке двухкомнатной квартиры в спальном районе, в других регионах маткапитал покрывает еще большую часть покупки.

7. Крупный первоначальный взнос. Внесение большой суммы по ипотеке банк рассматривает как подтверждение финансовой благонадежности заемщика - наряду с его занятостью и уровнем дохода. Для клиентов с низким первым взносом в банке может действовать надбавка к ставке.

8. Оформление налогового вычета. Таким образом можно вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры и выплату процентов по кредиту. Полученную сумму (до 260 тысяч за покупку объекта и до 390 тыс. руб. по процентам) можно потратить на досрочное погашение ипотеки и снизить срок кредита или размер ежемесячного платежа.

9. Рефинансирование. Ключевая ставка сейчас находится в районе пика, отмечают в ВТБ, но при достижении целей по инфляции регулятор снова должен начать снижение стоимости денег в экономике. В результате заемщики, которые оформляют ипотеку сейчас, смогут в будущем рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Например, в 2020 и первой половине 2021 года, когда ставки по ипотеке были на минимуме, рефинансирование занимало до 30% от всех ипотечных сделок крупнейших игроков.