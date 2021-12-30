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30.12.2021 16:23
Рубрика: Общество

Фальков: Нет причин вводить дополнительные меры в вузах из-за "омикрона"

Текст: Мария Агранович

Сегодня нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса в российских вузах. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
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Он отметил, что университеты уже адаптировались к работе в условиях пандемии, а все необходимые решения принимаются больше на локальном, а не на федеральном уровне.

"Ситуация кардинально отличается не то что от субъекта к субъекту, а даже от одного города к другому, и в этих условиях не может быть единого централизованного решения на всю страну, - подчеркнул министр. - Может быть общая рамка, но ситуация меняется очень стремительно. Надо оперативно, быстро принимать решения и брать ответственность на себя. Правда, некоторые к этому ещё не привыкли".

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