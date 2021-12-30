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30.12.2021 01:15
Рубрика: Власть

ФАС признала металлургов виновными в завышении цен

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 298(8649)
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупнейших металлургических компаний - ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК". По мнению надзорного ведомства, металлурги установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат.

В пресс-службе ФАС отметили, что с января цены компаний на продукцию "увеличились несоразмерно изменению расходов, необходимых для производства". "В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним", - говорится в сообщении. Следующее заседание комиссии по "Северстали" и ММК пройдет 20 января, объяснения НЛМК будут заслушаны на день позже.

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В пресс-службе "Северстали" решение комиссии ФАС назвали "необъективным и противоречащим законодательству". По мнению компании, аргумент о разнице в ценах на внутреннем и внешнем рынках "не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер". В НЛМК и ММК также заявили, что не согласны с решением комиссии.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил в интервью RTVI, что антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. По его словам, дела по каждому предприятию составляют сто томов. Шаскольский не уточнил, какой именно из штрафов Google имеет в виду. Ранее компания была оштрафована за повторное неудаление контента на 7,2 млрд рублей. При этом протоколы о нарушении были составлены Роскомнадзором. ФАС также ранее штрафовала Google, однако в этих случаях штрафы были намного меньше.

По прогнозам экспертов, при худшем для компаний сценарии речь может идти об оборотных штрафах.

Власть Право Административное право Экономика Отрасли Промышленность Правительство ФАС

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