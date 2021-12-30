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Рубрика: Экономика

Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины

С 15 января в РФ стартует набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса, заявил глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в исследовании примут участие несколько групп, как ранее вакцинированные, так и не делавшие прививки.

Фото: sputnikvaccine/ twitter
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"Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января, - заявил он ТАСС. - После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел".

Также пройдет исследование тест-системы по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины.

"Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы [назальной вакциной], недели на 2-3 позже, - уточнил Гинцбург. - Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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