Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ

Предложенные главой государства нормы о приеме в российское гражданство целесообразно дополнить, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его мнению, необходимо также расширить основания для лишения российских паспортов. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале, комментируя внесенный ранее законопроект.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своей инициативе предложил сократить число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Кроме того, предложено расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспортов РФ. Согласно законопроекту, расширяется также перечень преступлений, за совершение которых могут лишиться российского паспорта те, кто был ранее принят в гражданство РФ.

"Правильные и нужные инициативы президента, - считает Хинштейн. - Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства".

Он пояснил, что имеется в виду возможность лишения его тех, кто получил гражданство по праву рождения. "Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ", - отметил Хинштейн.

Законопроект президента также прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он рассказал, что за последние пять лет депутаты получили сотни обращений от людей, считающих себя русскими, - с просьбой оказать им содействие в получении российского гражданства. Ведь они столкнулись с бюрократическими препонами. И с каждым годом таких обращений становится все больше. "И это несмотря на все проблемы, связанные с пандемией. Многие видят свое будущее именно в России и с Россией", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что "пришло время "собирать камни" и возвращать наших соотечественников домой".