Путин предложил лишать российского гражданства за ряд тяжких преступлений

"Расширяются полномочия президента Российской Федерации по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства. Глава государства сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе "О гражданстве РФ", а также лица, принимаемые в гражданство РФ в соответствии с указами президента РФ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Упростится процедура получения паспорта РФ для многих категорий населения

Главное, что поменяется - предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании гражданами России.

В первую очередь, речь идет о лицах, являющихся гражданами бывшего СССР, а также об их детях. Кроме того, процедурные послабления направлены на участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников.

Правом на упрощенное приобретение гражданства РФ предлагается также наделить лиц, имеющих в России близких родственников, являющихся гражданами РФ.

При этом "лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), получат право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка".

Законопроект также упрощает процедуру приобретения российского гражданства для лиц, родившихся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года, лиц, хоть один из родителей которых на день их рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР). Легче стать россиянином в случае принятия нового закон смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, располагавшихся на территориях других государств, но при этом находившихся под юрисдикцией РФ. Причем наличие у таких лиц иностранного гражданства не станет основанием для отказа в признании их в гражданство РФ.

Определено, кого президент РФ сможет принимать в гражданство в "исключительном порядке"

Новым законопроектом предлагается оставить в ведении президента РФ прием в гражданство РФ в исключительном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР; лиц, имеющих особые заслуги перед нашей страной; а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России. "В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства РФ наделяются МВД России и МИД России", - говорится в документе.

А вот инвесторы и квалифицированные специалисты не включены в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ. "Соответствующие положения закона "О гражданстве РФ" не были востребованы на практике", - объясняется в пояснительной записке.

Только при наличии общих детей с россиянами иностранцам дадут гражданство РФ

Новый документ, как предполагается, должен решить проблему фиктивных браков, в которые иностранцы вступают с россиянами исключительно для облегчения получения разрешительных документов на официальное пребывание в России. "В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства РФ предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка", - говорится в проекте закона.

Недавно "РГ" написала о том, что полицейские начали проверять законность браков иностранцев с россиянами на предмет выявления фиктивных. При обнаружении таких признаков прокуратура оспаривает законность брака в судах.

Преступников станут лишать гражданства РФ

Законопроектом также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности, в этот перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В случае прекращения гражданства РФ в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет.

Без решения президента нельзя будет лишить гражданства усыновленных иностранцами детей

Еще одно важное изменение - вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Так, усыновленных или взятых под опеку иностранцами несовершеннолетних россиян можно будет лишить российского гражданства только по решению президента России. В соответствии с законопроектом президент России вправе принимать решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими - "независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов".

При этом полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД России. Полагается, что это обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.

Кроме того, предусматривается, что все лица, гражданство РФ которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), вправе на его упрощенное повторное приобретение в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.

Прекращение гражданства РФ по всем иным основаниям - совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений - будет подлежать обязательному согласованию с президентом РФ. При этом законопроектом устанавливается десятилетний срок давности - по его окончании нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство РФ.

Вместе с красным дипломом иностранные студенты смогут получить российский паспорт

Право на получение гражданства РФ по упрощенной процедуре - без применения "ценза оседлости", сдачи экзамена на знание русского языка и основ законодательства РФ, получат иностранцы, закончившие с отличием российский вуз и постоянно проживающие в России. Для остальных выпускников вузов и колледжей РФ предлагается дополнительное требование - трудовой стаж в РФ более 1 года.

Получение иностранного гражданства не повлечет прекращение российского гражданства

Наконец, гражданин РФ, имеющий гражданство или множественное гражданство, будет рассматриваться Россией только как гражданин РФ "вне зависимости от места его проживания". При этом, согласно законопроекту, приобретение гражданином РФ гражданства (подданства) иностранного государства не повлечет за собой прекращение гражданства РФ. "Наличие у гражданина РФ двойного гражданства или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из РФ или выдачи иностранному государству, в том числе государству, гражданство (подданство) которого имеет гражданин РФ", - говорится в документе.

Стоит отметить, что при всех вводимых послаблениях в законопроекте оговаривается, что "не предполагается предоставления гражданства РФ на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с РФ".

Как уже сообщала "РГ", законопроект о гражданстве РФ, внесенный Владимиром Путиным, ожидается к принятию в начале следующего года. В "Единой России" уже высказались в его поддержку.

Ранее на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин говорил о том, что нужно совершенствовать механизм получения российского гражданства.