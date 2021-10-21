Путин: Законодательство о гражданстве должно стать более либеральным

Нужно совершенствовать механизм получения российского гражданства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"​​​.

Отвечая на вопрос на эту тему, он напомнил о социально-экономических составляющих процесса получения гражданства. "Это поликлиники, детсады, рабочие места, жилье и так далее", - перечислил он.

Глава государства согласился, что законодательство о гражданстве должно стать более либеральным. "Это еще и требование рынка труда", - добавил он.

Путин уточнил, что вопрос прорабатывается.