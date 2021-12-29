Законопроект Путина о гражданстве могут принять в начале 2022 года

Напомним, что глава государства в своих поправках предложил сократить число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Кроме того, в документе идет речь о расширении полномочий президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение российских паспортов.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выразил уверенность, что документ будет принят в начале следующего года. В комментарии ТАСС он уточнил, что участвовал в разработке проекта вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ.

Глава комитета подчеркнул, что законопроектом предусмотрен целый ряд важных новелл. Он обратил внимание на нормы, которые касаются получения гражданства иностранцами, проживающими за рубежом. Также определены категории лиц, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Новый закон, уверен парламентарий, упорядочивает все эти процедуры.

"От президента передаются некоторые полномочия в МВД и в МИД, - добавил Калашников. - И наоборот, расширяются полномочия президента по расширению категорий лиц, которые могут быть признаны гражданами".

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил журналистам, что фракция поддержит внесенный президентом России законопроект о гражданстве РФ. По его словам, проекты законов, вносимые в Госдуму президентом, всегда входят в число приоритетных и принимаются в кротчайшее время. "Тем более, когда речь идет о принятии в свою семью наших соотечественников", - добавил Васильев.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в свою очередь отметил, что законопроект о гражданстве продолжает реализацию концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.

"Его давно ждали миллионы человек по всему миру, - уверен парламентарий. - Его принятие позволит более оперативно реагировать на ситуацию в мире, непосредственно в международных отношениях, дает возможность защищать наших соотечественников, проживающих за рубежом".

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект, заявил первый зампред думского комитета Даниил Бессарабов. "Закон о гражданстве в действующей редакции принимался в начале 2000 годов, - сказал он в комментарии РИА Новости. - Это принципиально иное государство, гражданство России становится притягательным".