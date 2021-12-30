Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других

Штамм "омикрон" в несколько раз заразнее других видов коронавируса. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз", - отметила она во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Попова также рассказала, что все российские вакцины эффективны против нового штамма "омикрон". Кроме того, применяются меры по обработке поверхностей, что тоже помогает в борьбе с инфекцией.