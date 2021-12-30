Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны

В Киеве на сегодняшний день не видят большой угрозы от передислокаций войск РФ на границе с Украиной, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так он ответил на участившиеся заявления западных и украинских СМИ о якобы "выросшей военной угрозе со стороны России".

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах​​​", - передает РИА Новости слова Данилова.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это, по его словам, никому не угрожает и никого не должно волновать.