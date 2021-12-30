ГП начнет с 2023 года публиковать данные статистики о преступности

Президент России Владимир Путин подписал закон, переносящий на год срок ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). Оператором подобной системы будет Генпрокуратура.

Подобная система создается уже несколько лет. Наполнять базу должны все правоохранительные органы. Как рассказывают эксперты, в рамках работ по ее созданию уже был запущен в режиме опытной эксплуатации Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена значительная работа по подготовке к вводу в эксплуатацию ГАС ПС: разработано специальное программное обеспечение, осуществлена закупка аппаратно-программных комплексов и средств криптографической защиты, создан и аккредитован удостоверяющий центр Генеральной прокуратуры Российской Федерации", рассказывают разработчики закона. Однако для полного перевода система на отечественное программное обеспечение потребовалось время. Поэтому срок официального ввода в строй системы сдвинут на 1 января 2023 года (изначально планировалось, что она заработает с начала 2022 года). Соответственно, с 1 января 2023 года в Сети появится официальная статистическая информация о состоянии преступности, собранная новой системой.