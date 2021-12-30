"Игра в кальмара", "Бумажный дом" и "Люцифер" стали самыми обсуждаемыми сериалами осени

Самыми обсуждаемыми зарубежными сериалами осени стали "Игра в кальмара", "Бумажный дом", "Люцифер", "Наследие" и "Хороший доктор". Среди российских чаще всего зрители говорили о сериалах "Инсомния", "Контакт", "Контейнер", "Пропавшая" и "Трудные подростки". К таким выводам пришли эксперты системы мониторинга соцсетей YouScan.

В опубликованном исследовании рассматривались сериалы, релиз которых состоялся с 1 сентября по 30 ноября 2021 года. Из них были отобраны 20 сериалов, которые получили больше всего оценок пользователей на Кинопоиске и имели рейтинг не менее 6 баллов. Этот критерий позволил исключить из анализа проекты, обсуждение которых сводилось к критике.

Эксперты YouScan проанализировали более 50 тысяч WOM-упоминаний российских сериалов и более 260 тысяч иностранных. К WOM (word-of-mouth) относятся посты или комментарии, в которых пользователи описывают свой опыт взаимодействия с объектом исследования, выражают мнения, действия или желания. Вовлечение аудитории, то есть суммарное количество лайков, комментариев и репостов, за указанный период составило почти 350 тысяч для русскоязычных сериалов и более 2 миллионов для иностранных.

В исследовании также рассказано, что именно обсуждали зрители и в зарубежных, и в российских сериалах. Начнем с зарубежных.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал рекордно обсуждаемым: на него приходится почти 90% реакций пользователей соцсетей. Российская аудитория полюбила его за захватывающий сюжет, а также темы алчности, жадности, жестокости и животных инстинктов, которые поднимают авторы.

Противники "Игры в кальмара" отмечают, что в самой идее и сценарии нет ничего нового, а сам сериал напоминает множество других фильмов, целью героев которых является выживание.

Большое количество упоминаний связано не только с обсуждением содержания сериала, но и с тем, что по его мотивам пользователи соцсетей стали создавать рисунки, делать игрушки с героями сериала, а также имитировать и находить различные знаки, использованные в "Игре в кальмара".

Вторым по популярности сериалом с огромным отрывом стал "Бумажный дом", рассказывающий о группе преступников, задумавших совершить дерзкое преступление - ограбить монетный двор в Испании. Пользователи отмечают, что с каждым новым сезоном сериал не затухает, а становится только интереснее и держит в напряжении до последнего кадра.

Самым обсуждаемым героем стал Профессор - застенчивый мужчина, который, благодаря умению просчитывать события на 10 шагов вперед, стал организатором преступления.

Третьим сериалом стал "Люцифер", созданный на основе комикса "Песочный человек". Картина активно обсуждалась во многом благодаря финалу - именно это заинтриговало пользователей соцсетей, а некоторые из них даже публиковали свою трактовку концовки.

Также в соцсетях оставляли положительные отзывы о красивой картинке, эстетике сериала и удачно подобранном актерском составе.

На четвертом месте - сериал "Наследие", в котором главные роли сыграли актеры сериалов "Древние" и "Дневники вампира". Именно фанаты этих двух картин обсуждали "Наследие" наиболее активно. Фэнтези-картина рассказывает о поколении оборотней, вампиров и ведьм. Действие происходит в школе для детей со сверхспособностями. Пользователи буквально разобрали сериал на цитаты, публиковали в постах диалоги героев, а также отрывки видео и фото. В соцсетях отмечают, что в "Наследие" интересно поднимаются темы конкуренции, зависти и, конечно, первой любви, а сам сериал - отличное кино для молодых людей и подростков.

Замыкает пятерку лидеров сериал "Хороший доктор", главный герой которого - гениальный врач, страдающий расстройством аутистического характера. Этот сериал получил самое большое количество позитивных отзывов, а его поклонники с теплотой и любовью вспоминали времена сериала "Доктор Хаус". Что обсуждали зрители в российских сериалах.

Сериал "Инсомния" стал не только самым обсуждаемым, но и лидером по количеству положительных упоминаний. История главного героя - психиатра-гипнотерапевта Юрия - получила большое количество одобрительных отзывов благодаря актерскому таланту Гоши Куценко, а также необычному и захватывающему сюжету, который держит в напряжении до последней серии. Пользователи отмечали, что не могли оторваться от просмотра и ждут продолжения.

Второй в рейтинге обсуждаемых сериалов - "Контакт". В центре событий бывший оперуполномоченный, а теперь инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов (актер Павел Майков), у которого не получается наладить отношения с собственной дочерью. Позитивными сторонами картины пользователи соцсетей назвали игру известного еще по сериалу "Бригада" актера Павла Майкова, а также музыкальное сопровождение. Сериал оказался в топе и по количеству негативных отзывов. Пользователи критиковали его за излишнюю жестокость подростков, показанную в фильме, и грубое обращение с животными.

Сериал "Контейнер" поднимает тему суррогатного материнства. Пользователи отмечали, что события в сериале выглядели реалистично, а актерская игра была очень "живой". Из актерского состава больше всего восторженных отзывов получила игра Оксаны Акиньшиной.

Четвертую позицию занял сериал "Пропавшая", рассказывающий историю одной обеспеченной семьи, где дочь Лена, бесследно пропавшая несколько лет назад, внезапно возвращается, однако не помнит, где была все эти годы. Зрители оценили сериал за необычный жанр, напряженный и мистический сюжет и сильную актерскую игру. Отдельно пользователи отмечают актрису Елизавету Янковскую, сыгравшую главную роль.

Пятым по обсуждаемости стал сериал "Трудные подростки", который занимает одну из лидирующих позиций по количеству положительных отзывов в соцсетях. Их авторами стали молодые люди до 25 лет, которым откликнулась тема картины.

В общей сложности к анализу принято 500 000 открытых источников рунета, среди которых ключевые социальные сети, онлайн СМИ, форумы, блоги, сайты, где публикуются отзывы. Период исследования с 1 сентября 2021 по 15 декабря 2021.