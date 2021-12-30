Иммунолог назвал новый штамм COVID-19 самым заразным в истории человечества

Штамм коронавируса "омикрон" стал самой заразной инфекцией в истории человечества. Об этом завил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает "Москва 24".

"В истории человечества не было инфекции, которая была бы в такой степени заразной, как омикрон-вариант вируса. Поэтому расслабляться рано", - отметил он. И напомнил, что от уханьского штамма можно было просто спастись с помощью соблюдения режима.

А для того, чтобы минимизировать риск заражения "омикроном" врач рекомендует соблюдать противоэпидемиологические меры и пытаться защитить от вируса детей.

Как ранее сообщал Минздрав РФ, при температуре +20…+25 градусов вирус может жить до трех суток, в жидкости - до семи суток. Если температура воздуха превышает +37 градусов "омикрон" умирает в течение суток.