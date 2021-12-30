IMPACT Capital: отзывы о рынке инвестиций в МСБ, инструменты Частных инвестиций стали доступнее

Российский рынок Private Equity - инвестиций частного капитала в частные компании - выглядит достаточно унылым. На конец 2019 года в России было всего 242 фонда прямых инвестиций, которые заключили только 124 сделки на сумму 1,3 млрд долларов. В то же время объем таких сделок в мире вырос на 8% и составил $592 млрд. По прогнозу Deloitte, к 2025 году мировой объем прямых инвестиций достигнет $5,8 трлн. Почему же рынок с таким громадным потенциалом не развит в России?

Мы попросили прокомментировать этот вопрос аналитиков инвестиционной компании IMPACT Capital - одной из первых российских инвест-компаний, которая специализируется на частных инвестициях в непубличный сектор.

Ответ рынку от предпринимателей и инвесторов

"Инвестиции в компании, которые не являются стартапами, но при этом еще не вышли на биржу, исторически пришли в Россию позже, а потому пока менее известны инвесторам. Кроме того, к местной специфике неприменим западный формат таких сделок, а собственные механизмы рынок еще не наработал. Впрочем, оба сдерживающих фактора - временные. Уже сегодня это направление начинает активно развиваться, у него очень много преимуществ. Главное - высокая доходность, которая начинается от 20-35% годовых при рисках значительно ниже венчурных", - говорит Дмитрий Журба - финансовый аналитик IMPACT Capital. Отзывы экспертов сходятся в том, что развитие прямых инвестиций в России закономерно.

С одной стороны, это ответ бизнеса на не всегда справедливые и выгодные условия финансирования, которые предлагает государство, банки и инвестиционные фонды. А с другой стороны - ответ инвесторов на рост числа участников и снижение средней доходности в других инвестиционных областях. Прямые инвестиции с их высокой доходностью, контролируемыми рисками и возможностями для инвестора действовать гибко и самостоятельно - выглядят очень привлекательно.

Как отмечают в IMPACT Capital, в этой сфере не существует аналогичных бирже регулируемых площадок для поиска компаний, как нет и единых стандартов анализа и отбора перспективных проектов. Инвестор и предприятие должны сначала каким-то образом узнать друг о друге, затем сесть за стол переговоров и заключить сделку.

Возможность влиять на будущее

"Наша задача - выстроить в России такую систему, которая позволяла бы инвесторам удобно выбирать, анализировать и инвестировать в МСБ надежно, с контролем рисков и юридической поддержкой. Для работы с прямыми инвестициями в условиях специфики российского рынка мы выбрали подход не инвестиционного фонда, а инвестиционного банка. Мы инвестируем в выдающиеся молодые МСБ-компании, опираясь на фундаментальный анализ и используем smart-влияние (сотрудничество и поддержку за счет собственных знаний и опыта) вместо контроля и ограничений", - говорят аналитики IMPACT Capital. Отзывы инвесторов о предлагаемой IMPACT Capital модели чаще всего положительные. Только за три квартала 2021 года ведущие проекты из портфеля компании увеличили выручку в 10 раз, а средние росли на 5-10% в месяц. Среди портфельных проектов IMPACT Capital такие компании, как, например, Dodo Pizza, Vanana Park, Omnic, Technored

"Мы даем возможность другим частным инвесторам войти в капитал наших портфельных проектов через формат инвестиционных синдикатов, в которых мы сами выступаем в качестве лид-инвестора. Такая модель с одной стороны значительно снижает как риски, так и трудозатраты инвесторов, а с другой стороны способствует быстрому росту портфельных компаний. В прямых инвестициях есть еще один важный плюс - они позволяют стимулировать по-настоящему ценные, инновационные проекты, что в конечном счете положительно влияет не только на рынок, но и на экономику в целом. Так частные инвесторы могут формировать будущее целой страны", - заключают представители инвестиционной компании.

Компания не является инвестиционной платформой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Материалы предоставлены impact-capital