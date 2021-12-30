Инструкция для бизнеса: как запатентовать название и логотип

Вопрос, как запатентовать название и логотип, может встать перед любым бизнесом - даже самым небольшим. Необходимость регистрации названия и логотипа компании возникает вследствие разных обстоятельств. Это может быть намерение расширить свой бизнес, желание обезопасить продукт или минимизировать риски.

Ирина Резникова, патентный поверенный по товарным знакам №1947, юрист по интеллектуальным правам, старший партнер "Гардиума"

Запатентовать название фирмы: что это значит

Название фирмы или продукта и логотип компании позволяют сделать бизнес более узнаваемым на рынке. И название, и логотип с точки зрения маркетинга потенциально формируют бренд, придают бизнесу определенные преимущества позиционирования. С точки зрения законодательства РФ они являются средствами индивидуализации - а значит, подлежат правовой защите.

Чтобы получить правовую защиту названия и логотипа, нужно зарегистрировать их в качестве товарных знаков. В юридических кругах этот процесс называется именно регистрацией, в соответствии с терминологией, которая закреплена в законодательстве РФ. Однако в обществе получило распространение иное понятие - патентование названия. Это не совсем корректно юридически: по закону РФ патентуют изобретения, полезные модели, промышленные образцы и так далее. Но говорить о патентовании названия и логотипа уместно в быту и для удобства: даже если вы скажете юристу, что хотите запатентовать логотип, вас все равно поймут. Поэтому мы будем использовать оба варианта.

Защитите название и лого товарным знаком

Занимается и патентованием, и регистрацией Роспатент. Подать заявку на получение патента на наименование можно лично в Москве или дистанционно с помощью различных сервисов как самостоятельно, так и через патентных поверенных или патентные бюро.

Зачем нужен патент на имя или логотип

Регистрация названия и логотипа не является обязательной. Закон разрешает вести бизнес и без этого. Но почему запатентовать название продукта все же нужно?

Без запатентованного товарного знака нельзя получить правовую охрану ваших обозначений. То есть ваше название или логотип могут быть скопированы, их смогут использовать для реализации товаров или услуг конкуренты, а еще остается риск того, что отвечать за нарушение чужих прав придется уже вам - если кто-то зарегистрирует сходное обозначение.

Выгоды от регистрации товарного знака:

1. Подтверждение прав и защита от троллей и конкурентов. Если вы зарегистрируете название и логотип, а ваш конкурент использует в своей работе похожее обозначение, вы можете потребовать прекращения такой реализации товаров или услуг, а также компенсацию - в размере до пяти миллионов рублей. Регистрация также защищает от патентных троллей. Так называют предпринимателей, которые "собирают" товарные знаки, но фактически не используют их в бизнесе, зато пытаются заработать за их счет, предъявляя иски собственникам бизнеса.

2. Расширение бизнеса по франшизе. По закону франчайзинг и расширение бизнеса по лицензии или договору коммерческой концессии невозможно без зарегистрированного товарного знака - объекта интеллектуальной собственности.

3. Защита от переименования и убытков от ребрендинга. Если вам удастся пройти регистрацию названия и логотипа, вы не окажетесь в ситуации, когда из-за иска сторонней компании вам придется менять название, дорабатывать или полностью переделывать логотип, а также проводить масштабный ребрендинг. Незарегистрированные обозначения от этого не застрахованы: всегда есть риск нарушить чужие права.

4. Возможность упрощенной регистрации за границей. Наличие зарегистрированного товарного знака облегчает выход на международный рынок. Владельцам сертификата на товарный знак будет проще зарегистрировать обозначение за границей - например, воспользовавшись Мадридской системой, которая позволяет в режиме одного окна запросить правовую защиту на территории 125 стран.

5. Размещение рекламы и вывески. Действующее законодательство РФ запрещает использовать в рекламе (в том числе на вывесках) названия не на русском языке, если они не зарегистрированы.

Когда названия и логотипы запатентовать нельзя

Эксперты Роспатента оценивают каждую заявку на регистрацию названия и логотипа в качестве товарного знака. Это делается, чтобы понять, является ли представленное обозначение охраноспособным - то есть можно ли его взять под правовую охрану, нет ли к этому препятствий. Полный перечень критериев, которые они предъявляют к потенциальным товарным знакам, обозначен в ст. 1483 ГК РФ. Но есть несколько ключевых критериев охраноспособности, на которые обращают внимание в первую очередь.

1. Уникальность.

Уникальность - это первое, о чем стоит подумать, когда возникает вопрос, как запатентовать название и логотип. Этот критерий означает, что ваше наименование выделяет ваш товар или услугу среди конкурентов и не схоже с другими обозначениями в соответствующих классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). МКТУ помогает разделить товары и услуги по категориям - это нужно для упрощения работы с объектами интеллектуальной собственности.

Нельзя запатентовать название Luxe Coach для магазина дизайнерских диванов в 20-м классе МКТУ, если оно уже зарегистрировано студией кухонной мебели. Но это же название можно запатентовать в 9 классе МКТУ, где Luxe Coach запатентовано для фабрики по производству спецмебели для лабораторий. Дело в том, что диваны и кухонная мебель - однородные товары, но диваны и мебель для лабораторий - разные.

2. Официальная символика

Закон запрещает регистрацию товарных знаков, которые содержат или имитируют различные официальные символы, знаки и элементы. Это означает, что если ваш логотип представляет собой название поверх российского триколора или встроенный в название значок рубля, в регистрации вам откажут.

3. Абстракции и аббревиатуры

Роспатент откажет в регистрации, если логотип или название состоят из аббревиатур или абстракций - простых фигур, общепринятых обозначений. Формально такие элементы могут быть в вашем логотипе и названии, но они не должны занимать доминирующее положение. К тому же иногда Роспатент может признать неохраняемой только часть обозначения, но в целом его зарегистрировать.

Такой случай был в практике "Гардиума" в прошлом году: специалистам бюро удалось доказать, что обозначение завода, в которое входит аббревиатура, стало известным потребителям в качестве обозначения конкретного предприятия, а значит, приобрело различительную способность.

4. Описательность

Обозначение не должно описывать свойства и качества товара. В регистрации откажут, если наименование на 100% состоит из описательных элементов, указывающих на качество, назначение, способ производства и реализации товара или услуги. Такая описательность противоречит самой сути товарного знака - выделять товар или услугу из общей массы.

5. Общеупотребительные слова.

Отказу в получении патента на имя также может способствовать использование общеупотребимых слов. Элементы, которые вошли во всеобщее употребление в отношении какой-то определенной категории товаров и услуг, также не выделяют наименование среди прочих.

Что такое уникальность и как проверить название

Перед подачей заявки на регистрацию наименования важно проверить его на уникальность. Если этого не сделать, риск отказа возрастает, а это - финансовые и временные потери, поскольку госпошлины, оплачиваемые для регистрации товарного знака, не возвращаются в случае отказа.

Проверить название и логотип можно самостоятельно - особенно, если у вашего логотипа есть словесный элемент. Существует несколько сервисов, основной функционал которых находится в свободном доступе.

1. Открытый реестр Роспатента - база данных Роспатента, которая лежит в основе остальных сервисов. Для проверки названия (а по визуальным компонентам поиск не осуществляется), нужно ввести его в строку поиска. В выборке появятся все схожие названия на кириллице и латинице. Чтобы сузить круг поиска, можно настроить фильтры по классам МКТУ. Из минусов: поиск не включает в себя заявки на регистрацию, которые еще находятся на рассмотрении.

2. Legal-support.ru/services/trademarks/online-proverka-tovarnogo-znaka/ - сервис, который проводит проверку по зарегистрированным в РФ товарным знакам, а также по тем, заявки на регистрацию которых еще не рассмотрены. Поиска по визуальным компонентам нет. Но сервис может рассчитать вероятность регистрации выбранного наименования.

Предварительная проверка на уникальность важна еще и потому, что так можно вовремя заметить потенциальную угрозу для регистрации и принять меры. Если ваше обозначение оказалось схоже с чужим, уже зарегистрированным, есть несколько способов повысить шансы на регистрацию. Главное, помнить, что уникальность не равна охраноспособности. Проверить знак на охраноспособность не может ни один сервис, для этого нужно смотреть на обозначение так же, как это делают эксперты Роспатента.

Что можно сделать, чтобы повысить вероятность регистрации

Во-первых, иногда достаточно просто подобрать нужный класс МКТУ. В классификации всего 45 классов: 36 для товаров и 9 для услуг - и если схожий товарный знак зарегистрирован в не интересующем вас классе, то препятствий для регистрации вашего обозначения нет. Разобраться в классах МКТУ может быть сложно: в классификации нет описаний и характеристик, только наименования категорий. Кроме того, существуют корреспондирующие классы, товары или услуги в которых могут показаться на неискушенный взгляд однородными. Например, к 25 классу относится одежда, но не кожаные изделия, которые есть в 18 классе. И производителю кожаных курток ошибочно запрашивать защиту в 25 классе. Поэтому для определения верного класса лучше обратиться за помощью к специалисту - патентному поверенному или в патентное бюро.

Во-вторых, можно доработать логотип. Изменить какое-то визуальное решение или словесный компонент. Изменения необязательно будут радикальны, иногда достаточно сделать нечитаемой одну букву в словесном элементе, заменить кириллицу латиницей или одну из букв на графический знак.

В-третьих, в некоторых случаях можно аннулировать мешающий вам товарный знак в нужном классе МКТУ. Для этого нужно проверить, используется ли обозначение. Если оно не используется в течение трех лет, можно отменить его правовую охрану. Нужно связаться с владельцем препятствующего товарного знака, предложить ему написать заявление об отказе от прав в Роспатент или заключить договор об отчуждении права. Если правообладатель не ответит за два месяца, можно требовать досрочное прекращение защиты знака через суд.

В-четвертых, есть шанс получить согласие правообладателя на использование товарного знака. Для этого также нужно связаться с правообладателем и обсудить возможные условия использования схожего товарного знака - например, в обмен на денежное вознаграждение. Если удалось договориться, то нужно заключить соответствующий договор - требования к его содержанию прописаны в п. 46 разработанных Минэкономразвития РФ правил составления, рассмотрения и подачи документов.

Как и где можно запатентовать название и логотип

Поскольку регистрацией товарных знаков занимается Роспатент, то за получением патента на название фирмы или логотип следует обращаться именно в эту структуру. К слову, так же можно запатентовать название сайта. Для этого словесный элемент веб-страницы нужно представить к регистрации как товарный знак.

Для оформления заявки нужны:

· заявление о регистрации обозначения как товарного знака;

· обозначение и его описание;

· перечень классов МКТУ, для которых испрашивается правовая защита;

· квитанции об оплате госпошлин.

Требования к оформлению заявки обозначены в приказе Минэкономразвития № 482. Пошлины за регистрацию товарного знака следующие:

· 3500 рублей - регистрация заявки и формальная экспертиза;

· 1000 рублей - за каждый класс в заявке, если их больше пяти;

· 11 500 рублей - минимальная пошлина за экспертизу по существу (оплачивается после того, как эксперты проверили правильность оформления заявки и внесли ее в реестр);

· 2500 рублей - доплата за каждый класс МКТУ в заявке, если их больше одного (оплачивается после того, как эксперты проверили правильность оформления заявки и внесли ее в реестр вместе с предыдущей суммой);

· 16 000 рублей - внесение товарного знака в госреестр (в случае успешного прохождения экспертизы по существу);

· 2000 рублей - выдача свидетельства (в случае успешного прохождения экспертизы по существу).

Подать заявку можно либо самостоятельно (очно в Роспатент, через личный кабинет на сайте Роспатента или портал Госуслуг), либо через патентного поверенного или патентное бюро.

Регистрация товарного знака с привлечением специалистов потенциально выгоднее, хоть и дороже - ко всем пошлинам придется добавить стоимость услуг. У частных патентных поверенных стоимость работы может быть нефиксированной, у бюро - обычно все прописано и оговорено заранее. Специалисты помогут сэкономить время на составление заявки (а это 5-7 часов на заполнение всех документов и расчет пошлин), возьмут на себя коммуникацию с Роспатентом.

Кроме того, регистрировать обозначение с поверенным или бюро безопаснее - больше шансов на успех из-за более глубокой и точной проверки обозначения. Кроме того, специалисты могут подобрать необходимую стратегию, чтобы минимизировать все риски или все-таки добиться регистрации после отрицательного решения Роспатента.

Чем дольше обозначение используется без регистрации, тем выше риски, а значит, и потребность в экспертах в сфере интеллектуальных прав. С новым обозначением, не получившим еще широкую известность и распространение, несколько проще. Однако все равно нужно особенно тщательно убедиться в охраноспособности знака.

Чтобы минимизировать временные затраты, можно воспользоваться доступным онлайн-сервисом. Так, подать заявку в Роспатент можно с помощью сервиса Gardium.online*. Для оформления заявки потребуется всего три минуты, оплатить услуги юристов также можно онлайн. Минимальная стоимость подачи заявки через сервис - 14 300 рублей.

Чек-лист: как защитить бизнес через патентование логотипа и названия

1. Придумать выделяющее ваш бизнес или товар название, разработать логотип.

2. Проверить знак на уникальность. Если нужно - доработать.

3. Подготовить заявку в Роспатент самостоятельно, оплатить все пошлины или обратиться за этим в патентное бюро/к патентному поверенному.

4. Ответить на вопросы экспертов Роспатента, если они будут.

5. Получить свидетельство на товарный знак.

6. Поставить его на учет как нематериальный актив.

7. Вести мониторинг, нарушаются ли ваши права на бренд, самостоятельно или с помощью специалистов; требовать с нарушителей компенсацию или выплаты роялти.

8. Развивать свой бизнес по франшизе, лицензии или концессии.

*Сервис предоставлен ООО "ФПБ ГАРДИУМ"; фактический адрес: 109456, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4, этаж 6; ОГРН 5147746423590