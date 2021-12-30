Продажи шампанского в России упали на четверть из-за скандалов с поставками

За семь недель (по 19 декабря) продажи шампанского в крупнейших розничных сетях России упали на 29% в натуральном и на 25% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, рассказали "РГ" в NielsenIQ.

По методологии компании, в разряд шампанского отнесены вина, произведенные в регионе Шампань, другие игристые попадают в категорию "Игристые вина". Здесь подсчитываются продажи и российского шампанского, и итальянского просекко, и испанской кавы, и других аналогичных напитков. В этой категории продажи в натуральном выражении прибавили 0,6%, в денежном - 9,4%.

Как правило, самая масштабная закупка "новогодними" категориями происходит в самый последний момент, на последней неделе года. В последние недели перед Новым годом продается до 15% годового оборота игристых вин - к середине декабря спрос еще был недостаточный, считают в Nielsen. К тому же в прошлом году случился бум продаж шампанского. Он произошел из-за целого ряда факторов, многие из которых сейчас потеряли актуальность. Например, часть покупателей баловали себя игристым, когда резко исчезла возможность путешествовать на фоне пандемии. Сейчас же россияне адаптировались к этой ситуации, считают аналитики Nielsen.

О снижении продаж шампанского говорят и в "Чек Индексе" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных данных страны). По их данным, только с 1 по 8 декабря 2021 года объем продаж в физическом выражении снизился на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. "В прошлом году в начале декабря была более высокая база, так как реализовался отложенный спрос из-за малоснежного ноября", - считают в компании.

В виноторговой компании Fort, напротив, отмечают рост продаж в бутылках французской Шампани в ноябре-декабре 2021 на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в декабре - почти в 2,5 раза. По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, такой рост скорее всего связан с тем, что в этом году компании проводят больше корпоративов, покупают больше корпоративных подарков.

"Также он может обусловлен некоторым ажиотажем, подогретым опасениями ухода Шампани с российского рынка. И кроме этого, Шампань - это хорошая инвестиция, особенно ввиду ожидаемого роста цен", - предположил эксперт.

Липилин уточнил, что Fort работает с брендами Piper-Heidsieck, Lassale. А падение продаж по категории в целом в сетях, видимо, произошло за счет Moet, который из-за летней истории недозавез в Россию продукции. Этот бренд популярный, поэтому так сильно влияет на категорию, говорит эксперт.

Летом этого года один из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy предупредил российских покупателей о приостановке поставок. Их возмутили изменения в российском законодательстве, по которым называть игристое вино шампанским могут только российские производители. Все остальные производители (включая французской Шампани) должны указывать на контрэтикетке, что это игристое вино. Впоследствии, правда, компания возобновила поставки.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорит, что обычно около 30% продаж игристых вин приходится на последние недели перед Новым годом. Но в этом году россияне закупили их впрок еще осенью. Сначала спрос подогрел летний скандал с приостановкой поставок Moet - россияне кинулись его покупать, пока это шампанское не пропало из продажи. Потом европейские (и в частности, французские) производители вин стали жаловаться на снижение урожая винограда, из-за чего якобы будут повышаться цены на их продукцию в следующем году. "Со стороны европейских виноделов это была большая афера, призванная повысить спрос. Запасов вина в европейских подвалах хватит примерно на 1,5 года. Предпосылок для дефицита и роста цен нет", - считает эксперт. Но в итоге продажи шампанского в России непривычно выросли осенью, а в предновогодний период, наоборот, пошли на спад.