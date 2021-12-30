Кабмин выделил более 155 миллионов рублей на специальные выплаты медработникам

Более 155 миллионов рублей премьер-министр Михаил Мишустин выделил на 2022 год под специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Средства будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
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Доплаты врачам и медперсоналу действуют с 2020 года. При подтверждении диагноза в ходе диспансеризации или профосмотра за каждый такой случай поликлиника получает средства из фонда ОМС и выплачивает их сотрудникам.