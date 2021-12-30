Кабмин выделил более 155 миллионов рублей на специальные выплаты медработникам

Более 155 миллионов рублей премьер-министр Михаил Мишустин выделил на 2022 год под специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Средства будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости