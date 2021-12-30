Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр"

Закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр" подписал президент РФ Владимир Путин.

"Роскадастр" будет создан путем объединения ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", "Роскартографии" и "Ростехинвентаризации - БТИ".

Новая организация займется внесением в ЕГРН сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, а также научной и исследовательской деятельностью. Кроме того, компания станет оператором информационных систем Росреестра.

Сейчас это четыре отдельных предприятия, четыре директора, четыре администрации, это увеличивает сроки выполнения задач, дублируются полномочия, отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский. После объединения четырех структур в одну в одну публично-правовую компанию качество услуг повысится, отметил он.

Объединение организаций также будет способствовать реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных", недавно утвержденной правительством.