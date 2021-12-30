Как не стать жертвой телефонных мошенников в праздники

В Новогодние праздники объем телефонного мошенничества может вырасти на 23%. Такой прогноз "РГ" дали в компании Digital Security, специализирующейся на кибербезопасности. Рассказываем, о чем нужно помнить, чтобы не потерять деньги.

По последним данным ЦБ, в первом полугодии 2021 года телефонное мошенничество стало основным вектором атак на клиентов банков: в 80% случаях именно этот способ выбирали злоумышленники. Они представлялись сотрудниками кредитных организаций, сотовых операторов, Пенсионного фонда, ЦБ, МВД. По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов банков в 3 квартале 2021 года достиг 3,2 млрд рублей, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года, при этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Канун Нового года - это время подарков, и благодаря онлайн-банкингу или интернет-магазину можно, не выходя из дома, легко и быстро поздравить своих друзей или родственников.

"В такое время уже традиционно активизируются телефонные мошенники, делая основной упор на востребованные сервисы, - отметил директор департамента проектирования компании "Газинформсервис" Александр Калита. - Прежде всего, с высокой долей вероятности, мошенники задействуют схему со звонками представителей банка и выуживания данных о банковской карте. Также под видом покупателя или продавца могут позвонить с торговой площадки или интернет-магазина. Опять же может быть популярна схема с просьбой вернуть "случайно перечисленные" деньги".

С ним согласны специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов и руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Старший тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин подчеркнул, что ключевой вектор современных мошенников - использование схем, предполагающих повышенное доверие.

"В качестве примера можно вспомнить недавнюю историю с созданием сайта-двойника Минздрава, - пояснил он. - 2021 год, пожалуй, стал переломным с точки зрения информированности населения о телефонных мошенничествах, и сегодня злоумышленникам все труднее заставить потенциальную жертву поверить в "легенду". Поэтому нужно быть готовым к тому, что любой информационный повод может быть использован самым неожиданным образом".

В первую очередь мошенники рассчитывают на потерю бдительности жертв и их растерянность, пояснил Багов. Длительные выходные могут послужить всем этим факторам, когда многие отправляются пусть даже в локальные путешествия, отделения банков могут не работать, и в то же время праздничные дни - период частых потребительских трат, добавил он.

О чем нужно помнить, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

По словам Багова, нельзя передавать информацию при звонках, которая может дать возможность получить доступ к вашим счетам. При первом подозрении на мошенничество следует немедленно положить трубку, а если звонят якобы представители банка, следует самостоятельно связаться с банком по номеру из договора или оборотной стороны банковской карты, добавил он.

"Главное помнить о том, что настоящий сотрудник банка не будет просить у вас данные своей банковской карты, особенно CVV-код или другую платежную информацию, так как ему достаточно вашей ФИО, чтобы посмотреть ее в базе, - уточнил Калита. - Представителям полиции, следственному комитету, комитету по борьбе с экономическими преступлениями нет необходимости вести допрос по телефону. Если они захотят с вами переговорить, то пригласят повесткой в официально установленном порядке. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Также важно помнить, что любые слова, которые вы скажете, мошенники могут использовать против вас, поэтому лучший способ - вежливо прервать разговор".

По словам Золотухина, главная рекомендация - не терять бдительности в период предновогодней суеты и во время праздничного отдыха. И, конечно же, выполнить простые упражнения по самозащите в интернете: установить сложные пароли, проверить, что работает двухфакторное подтверждение входа во все ваши аккаунты и обязательно убедиться, что вы используете последние версии программного обеспечения. Это минимальный набор действий, который не гарантирует полную безопасность, но существенно снижает риски, пояснил он.

Золотухин видит три основных направления работы по защите россиян от злоумышленников: развитие нормативной базы, принятие новых законов, работающих на защиту граждан от мошенников, продолжение информирования населения о рисках киберпространства, обучение цифровой грамотности как можно большего числа людей, а также использование современных технологий для выявления и предотвращения на ранних стадиях, поиск и привлечение мошенников к ответственности.