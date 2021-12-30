Какой Новый год без "Карнавальной ночи"! Ровно 65 лет с нами эта картина - редкий пример неумирающих фильмов.

…50-е годы. Молодой режиссер Эльдар Рязанов запускается на "Мосфильме" с музыкальной кинокомедией. Ничего хорошего от этого не ждали. Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова приблизительно намечал даже не фабулу, а, скорее, - связки между эстрадными номерами. Эти номера должны были стать основой музыкального киношоу. Характеров не предусматривалось. Действовали, как в мюзик-холле, условные фигуры, маски, выражающие социальную сущность: бюрократ от искусства - и молодые энтузиасты, которые ему противостоят. Веселое и жизнерадостное схлестывалось в музыкальном поединке с унылым и догматическим - и, разумеется, побеждало. Еще никто не знал, какая в фильме будет музыка, кто в нем будет играть и может ли этот скелет картины нарастить какие-нибудь мышцы.

Это был поистине "сценарий, написанный на манжете". Его не сразу утвердили, а когда утвердили, то дали юнцу, за плечами которого было несколько документальных лент и одна полудокументальная - "Весенние голоса", музыкальное обозрение о рабочих талантах. Вот и пусть попробует, - решили. Рязанову еще предстояло доказать, что он талантлив.

Он понял, что без сильных союзников это кино не вытянуть: фильм придется придумывать заново. Позже в своей книге "Грустное лицо комедии" Рязанов расскажет, как он решил, робея, уговорить Игоря Ильинского сыграть Огурцова. Ему нужен был актер, способный не просто воплотить образ, а его придумать. Великий мхатовец и легендарный кинокомик колебался: он уже играл одного бюрократа в "Волге-Волге" и не хотел повторяться. Бой был наполовину выигран в ту минуту, когда Рязанову каким-то образом удалось заинтересовать самого Ильинского.

Противостоять бюрократу должна была талантливая молодежь, а душа и заводила всего - Леночка Крылова. Требовалась актриса юная, музыкальная, обаятельная и с такой открытой улыбкой, чтобы зритель сразу ее полюбил без всяких доказательств, что она хороший человек, - буквально за красивые глаза.

На Леночке дело серьезно застряло. Пробовали одну претендентку за другой. Открыть новую Любовь Орлову с таким же универсальным дарованием никто не надеялся: открытия редки, а сроки поджимали. Более всего интересовались внешностью и актерскими данными - спеть можно было и под чужую фонограмму. Так что на пробах никто не пел и петь не умел.

Фото: РИА Новости

Кроме Гурченко. Ее позвали, и она пришла сразу после лекций, абсолютно в себе уверенная. Спела сама. Конечно, из аргентинского "Возраста любви", который только что прогремел на экранах. Совершенно как Лолита Торрес. Неотличимо. Проба оказалась неудачной. Как вспоминает Рязанов, подвел неопытный оператор: снял Гурченко так, что "ее невозможно было узнать: на экране пел и плясал просто-напросто уродец".

Сниматься стала молоденькая и очень хорошенькая актриса. И снималась довольно долго. Но фильм не вытанцовывался. Девушка старательно играла все, что нужно, но ведь предполагалось музыкальное ревю, и, значит, в нем должна была засветиться пусть маленькая, но звездочка. И сверкать ей нужно было не только улыбкой, но и музыкальным талантом - пусть небольшим, но своим. Рязанов, даром что снимал свой первый большой фильм, быстро постиг важный для жанра закон: актер может сыграть что угодно, но музыкальность - качество, которое не сымитируешь. Даже чтобы раскрывать рот под чужое пение - нужна способность каждой частицей своего существа жить в музыке, кожей, сердцем и нервами чувствовать ее ритм и драйв.

Фото: РИА Новости

Как раз этого от хорошенькой актрисы добиться не могли. "Карнавальную ночь" заклинило, настроение в группе падало. В разгар безнадежного кризиса и произошла счастливая случайность, определившая всю дальнейшую судьбу Людмилы Гурченко. Люся шла своей танцующей походкой по коридору "Мосфильма" и встретила Ивана Александровича Пырьева.

Пырьев был художественным руководителем студии и, как признанный мэтр музыкального кино, за "Карнавальной ночью" следил пристально. Гурченко он помнил по пробам и, наверное, отметил для себя ее музыкальность, потому что теперь не прошел мимо, а задержался и некоторое время задумчиво ее рассматривал. С одной стороны, конечно, Лолита Торрес. Вот и походочку себе выработала такую испанистую. Это все, конечно, придется убирать. Надо надеяться, она умеет не только подражать - ведь музыкальна несомненно. И движется хорошо, и голос. Стоит рискнуть.

Пырьев привел Гурченко в группу, к тому времени окончательно скисшую. Сказал: пробуйте еще. Эльдар Рязанов был весьма озадачен: ломкая, вертлявая, неестественно жеманная - разве такой должна быть рабочая девчушка Лена Крылова?

- Рязанов меня сначала не принимал и не понимал: ему очень не нравились все эти мои штучки-дрючки, - вспоминала Гурченко. - Ну, а мне совсем не нравились его любимые песенки под гитару - казались примитивными: я-то любила джаз, дергалась от синкоп, млела от саксофона, такого теплого и чувственного. Его это явно раздражало.

- Нет, мы с ней далеко не сразу поняли друг друга, - подтверждает и Рязанов. - На съемках "Карнавальной ночи" она мне совсем не нравилась: деланная, ненатуральная и, как мне казалось, вульгарная. Я очень много с ней мучился, прежде чем смог добиться какой-то естественности. А она считала, что режиссер придирается и вечно всем недоволен.

Люся училась на ходу. Съемки "Карнавальной ночи" были минутами счастья: грезы осуществлялись. Уже не эпизод в болтливой драме - главная роль в музыкальной комедии, да еще в какой! Звучал непривычно смелый для тех лет джаз, сияла эстрада, на которой предстояло танцевать, петь, блистать. Как Орлова, как Марика Рекк, как красавица Карла Доннер из упоительного "Большого вальса". Вот он, шанс показать, на что она способна. Ну что за актриса без честолюбия! Лицо Люси в фильме словно распахнуто навстречу счастью: эта девушка верит только в хорошее, она все может и всего добьется, все будут ей рады и ответят такой же любовью.

Это счастье воспламеняло фильм. И у зрителей, как по этому поводу выразилась замечательная актриса Людмила Аринина, - "крыша поехала". "Карнавальная ночь" вышла в канун нового, 1957 года и была принята с восторгом. Наутро после премьеры Люся действительно проснулась знаменитой. До сих пор помню ликующий клич моего ровесника, соседа по двору, студента-политехника и ударника в институтском "инструментальном ансамбле", как тогда деликатно выражались. Он шел в каком-то трансе и всем сколько-нибудь знакомым встречным сообщал:

- Вот это да! Вот - актриса!

На Гурченко мы сразу сошлись и стали приятелями.

О новой звезде нашего кино говорили повсюду. Ее улыбка сияла на афишках в трамвае. Выставленные на подоконники первые, редкие тогда магнитофоны безостановочно пели в пространство про пять минут. "Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек", - печально выводили по вечерам девичьи голоса во дворе.

Фильм оказался замечательным сюрпризом: никто его не ждал, в печати не мелькало ни словечка о съемках. Имя Рязанова мало кому что-то говорило, еще меньше говорило имя Гурченко, и вдруг сразу столько открытий. Рецензенты даже утратили обычно скептический тон и радостно приветствовали приход новой звезды - "будущей героини лирических и музыкальных фильмов". Амплуа, обратите внимание, в первых же рецензиях уже четко сформулировано. Хотя на самом деле оно далеко еще не сформировалось, не определилось, не устоялось, и границы его были неведомы никому, тем более - самой Гурченко.

Уже вскоре она будет вспоминать об этом счастье спокойно и трезво: "Сниматься в "Карнавальной ночи" мне было очень легко: роль была так созвучна моему тогдашнему состоянию, что не нужно было особенно размышлять над тем, как и что играть, а успех казался внезапным, случайным, незаслуженным". Пройдет еще десяток лет, и она про свой первый большой фильм скажет еще резче: "Ох уж эта "Карнавальная ночь"! Иногда я ее ненавижу…". А в последние годы жизни и вовсе определит роль Леночки в своей судьбе как "тиранию маски".

Вместе с тем как ностальгически она пишет о фильме в своей книге! С какой нежностью говорит о первой встрече с Рязановым! Что это, капризные перепады настроений, актерское кокетство?

Ей больно вспоминать былую наивность: "Такой я пришла на экран: верящей в добро, жизнерадостной, полной сил, с желанием непременно "выделиться". Какое счастье я испытала, когда в черном платье с белой муфточкой пела "Песню о хорошем настроении"! Ведь именно об этом я мечтала в те голодные вечера в детстве, когда мы с тетей Валей в упоении мурлыкали мелодии из "Большого вальса". "Карнавальная ночь" - это итог моей двадцатилетней жизни с родителями! И больше я такой не была. Никогда".

Кстати

Смотрите "Карнавальную ночь" 31 декабря на Первом канале в 10.20.