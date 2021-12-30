Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров

Уходящий год в целом был удачным для российских участников глобального списка миллиардеров Forbes, однако есть среди них и те, чье состояние заметно сократилось. Как отмечает издание, из 104 российских миллиардеров 70 стали еще богаче, 29 - ушли в минус, а у остальных активы остались на прежнем уровне.

Лидером в списке самых обедневших миллиардеров стал Сулейман Керимов, потерявший почти шесть миллиардов долларов. Семья Керимова владеет 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс", капитализация которой упала в этом году.

На втором месте оказался основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг. Он был внесен в санкционный список минфина США и столкнулся с блокировкой средств на его счетах в западных банках. Вексельберг потерял 2,93 миллиарда долларов.

Третье место досталось совладельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, прибыль которого с января по июль 2021 года упала в пять раз по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019-го. Он потерял 668 миллионов долларов.

На 615 миллионов долларов стал беднее Андрей Козицын, владеющий пакетами акций УГМК, "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь". Владеющий 59% акций АФК "Система" Владимир Евтушенков потерял 414 миллионов долларов.

Также части состояния в этом году лишились Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе, Аркадий Волож и Араз Агаларов.