Крахмал и балласт: Кардиолог назвала главного врага сердца и сосудов

Тем самым продуктом, который следует в первую очередь убрать из рациона, чтобы сохранить сердце здоровым, является сахар, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. И дело тут не только в ожирении, но и в развитии атеросклероза, появлении проблем с сосудами и прочими недугами.

"Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар. Не только тот, который мы кладем в чай, а все сладости, хлебобулочные изделия, обладающие высоким гликемическим индексом. То есть речь о быстрых углеводах. Они нашему организму не нужны ни в каких количествах, от слова совсем", - подчеркнула кардиолог, добавив, что человек легко может обходиться без сладкого, это дело привычки.

Врач объяснила, что углеводы в организме перерабатываются в жир. Отсюда, при регулярном употреблении простых углеводов, ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, связанный с повышением давления, появлением жира в проблемных зонах, нарушением липидного обмена и так далее.

"Когда мы едим простые углеводы, в организме вырабатывается эндогенный холестерин. Далее - атеросклероз, который напрямую связан не с употреблением жиров, как считалось ранее, а именно с употреблением углеводов", - объяснила Кореневич.

Хлеб из муки высшего сорта врач посоветовала заменять изделиями из муки грубого помола, хлебом с отрубями.

"В белом рисе никакой пользы нет для организма. Сплошные крахмал и балласт. В первую очередь нужно отказываться от белого хлеба, сладкого, круп из муки высшего сорта", - заключила кардиолог.