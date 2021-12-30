Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 85 рублей

На Московской бирже в четверг курс российской валюты продолжил свое падение.

Доллар укрепился на один рубль и поднялся выше 75 рублей, евро тоже вырос в цене на рубль и стал стоить дороже 85 рублей. Последний раз эти валюты достигали подобных значений 30 ноября.

"Одна из причин ослабления рубля заключается в том, что экспортеры перестали продавать валютную выручку для уплаты налогов", - рассказал "РГ" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Также, по словам эксперта, опасения вызывает омикрон-штамм. Количество заболевших три дня подряд превышает миллион человек, а за вчерашний день было зафиксировано более 1,7 миллиона случаев, поэтому в течение недели-двух теоретически возможны объявления о новых ограничениях в наиболее пострадавших государствах.

"На этом фоне инвесторы выходят из рисковых активов, коим является рубль", - заключил Коган.