Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году

За 11 месяцев 2021 года число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве выросло на 20%, сообщает Росреестр.

Общее количество ипотек, зарегистрированных Росреестром с января по ноябрь нынешнего года, составило 3,5 млн, сообщила замруководителя Росреестра Елена Мартынова. Это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года (3,1 млн). В ноябре было зарегистрировано более 303 тысяч ипотек.

Доля электронной ипотеки составляет около 70%, учетно-регистрационных действий и договоров долевого участия в электронном виде - 46% и 67% соответственно.

Лидеры по регистрации ипотечных сделок - Московская область (296,1 тыс.), Москва (229,8 тыс.), Краснодарский край (187,5 тыс.), Санкт-Петербург (167,6 тыс.) и Свердловская область (137,6 тыс.).

С января по ноябрь 2021 года на 20%, до 797 тысяч, увеличилось и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. В том же периоде прошлого года их было 663 тысячи. Больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (128,2 тыс.), Московской области (104,4 тыс.), Санкт-Петербурге (69 тыс.), Краснодарском крае (61,9 тыс.) и Свердловской области (28,5 тыс.). В ноябре было зарегистрировано почти 89 тыс. договоров с участием дольщиков.

На 16% вырос спрос на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев 2021 года зарегистрированы права 3,8 млн собственников на основании договоров купли-продажи (за аналогичный период 2020 года - около 3,3 млн). Такие сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (245,6 тыс.), Московской области (239,3 тыс.), Москве (150,6 тыс.), Свердловской области (138,2 тыс.) и Татарстане (117 тыс.). В ноябре количество сделок на вторичном рынке составило 371 тыс.