"Летающие гробы": самые неудачные истребители холодной войны

Американский истребитель-перехватчик F-104 Starfighter назван безоговорочным лидером рейтинга самых аварийных самолетов времен Холодной войны. В список "летающих гробов" также вошли болгарский МиГ-19, американский F-4 Phantom II, британский Lightning F.6 и венгерский МиГ-21F.

Как сообщает портал The Aviation Geek Club, разработанный компанией Lockheed истребитель F-104 Starfighter активно использовался армией ФРГ, где из-за высокой аварийности получил неофициальное прозвище Widow Maker - "Вдоводел". Поступив на вооружение в 1962 году самолет отметился частыми крушениями. К середине 1966 года в Германии потерпел крушение 61 перехватчик F-104, 35 немецких пилотов погибло.

"Несмотря на множество изменений в конструкции самолета аварии продолжались От 15 до 20 немецких F-104 разбивались ежегодно в период с 1968 по 1972 год. Впоследствии число крушений составило около 10 самолетов в год, пока их не заменили", - сообщает издание.

Причиной летных происшествий стала недоработанная конструкция самолета. Например, консоли крыла F-104 оказались настолько малы, что не могли вместить шасси и топливо, и потому все это авиаконструкторам пришлось уложить в фюзеляж. Кроме того, короткие крылья давали F-104 плохую устойчивость к развороту и машина часто срывалась в штопор.

Истребитель Lightning F.6 садится на аэродром Филтон в Англии. Фото: Arpingstone/wikipedia.org

Крушения F-104 также отмечены в ВВС других стран НАТО. В результате разбились 292 из 916 выпущенных перехватчиков, погибло 115 пилотов.

Бывший американский военный пилот, а теперь историк авиации Майкл Нейпир считает: наглядным показателем аварийности является число крушений самолетов на 100 тысяч летных часов.

Перехватчик МиГ-19. Фото: U.S. Air Force

В результате состоящие на вооружении Болгарии советские истребители МиГ-19 за 100 тысяч часов потеряли 100 самолетов.

Истребитель F-4 Phantom II Фото: USAF

В период с 1971 по 1975 год показатель потерь самолетов F-4 Phantom II на вооружении ВВС США составил 50 самолетов. Королевские ВВС потеряли 41 самолет Lightning, а потери находившихся на службе в Венгрии МиГ-21F составили 30 истребителей.