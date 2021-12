"Летающие гробы": самые неудачные истребители холодной войны

Американский истребитель-перехватчик F-104 Starfighter назван безоговорочным лидером рейтинга самых аварийных самолетов времен Холодной войны. В список "летающих гробов" также вошли болгарский МиГ-19, американский F-4 Phantom II, британский Lightning F.6 и венгерский МиГ-21F.

F-104A Фото: National Museum of the U.S. Air Force