Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей

Мошенники обманывали людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники, обладая информацией о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов на железной дороге, предлагали пострадавшим и родственникам трагически погибших граждан юридические услуги по возмещению имущественного ущерба. За свою работу они просили вознаграждение в виде процента от суммы компенсационных выплат.

Подписав договоры с клиентами на оказание помощи, аферисты предоставляли в суды необходимые документы. После вынесения решений о получении компенсации, деньги поступали на расчетные счета потерпевших. Однако мошенники, используя ранее полученные от них доверенности, похищали деньги.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве задержали троих подозреваемых. По имеющейся информации, от циничных действий аферистов пострадали более 150 граждан, среди которых люди преклонного возраста и инвалиды. Причиненный им материальный ущерб превысил 70 миллионов рублей. Задержанные взяты под домашний арест.