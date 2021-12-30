Матвиенко: Неучастием в работе СНГ Украина вредит сама себе

В марте 2022 года в Алма-Ате будет отмечаться 30-летие создания Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ - именно там было подписано соглашение о создании организации.

"Я не представляю нашу жизнь без Межпарламентской ассамблеи СНГ. Ее работа позволяет нам гармонизировать законодательства, создавать условия для инвестиций, для бизнеса. Мы приняли более шестисот модельных законов и различных документов, которые востребованы парламентами стран СНГ. Большинство из этих документов полностью или частично имплементированы в национальные законодательства стран СНГ", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24", которое вышло в эфир 30 декабря.

Она напомнила, что на площадке МПА СНГ создан институт мониторинга избирательных процессов, и законодатели "всегда дают им объективную оценку". Благодаря сохранению "дружеского постсоветского пространства" прошли интеграционные процессы и другого характера, например, появился Евразийский экономический союз.

По оценке политика, отсутствие активности в работе структур СНГ Украины наносит вред только ей самой, поскольку снизился уровень экономического и инвестиционного сотрудничества страны.

"Кроме как себе, Украина никому не навредила, хотя, конечно, и мы огорчены тем, что потеряли производственную кооперацию, что снизился уровень экономического и инвестиционного сотрудничества и так далее", - подчеркнула спикер Совфеда.