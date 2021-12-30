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30.12.2021 13:21
Рубрика: Власть

Матвиенко прогнозирует бурное обсуждение проекта о местном самоуправлении

Текст: Дмитрий Гончарук
Проект закона о местном самоуправлении предстоит тщательно обсудить с регионами, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Думаю, что будет бурное обсуждение, будем советоваться с субъектами Федерации. Этот вопрос назрел... Нужно так усовершенствовать систему управления, чтобы наши муниципальные органы власти, которые считаются самыми близкими к людям, работали эффективно, не существовали декоративно, чтобы сократить количество всех управленческих структур. Их очень много, к сожалению", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24", которое вышло в эфир 30 декабря.

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Спикер СФ отметила, что после принятия этого закона выстроится цельная система единой публичной власти, которая повысит эффективность управления страной и четко расставит все акценты по полномочиям, сфере ответственности, по обеспечению финансирования.

"Количество муниципальных органов власти очень большое, а финансового обеспечения недостаточно для реализации их полномочий", - констатировала Валентина Матвиенко.

Проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" 16 декабря внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат ГД Павел Крашенинников.

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