Матвиенко прокомментировала ситуацию с Украиной

Образ агрессивной России, который пытается продвигать официальный Киев - это фейк и ложь, при этом Россия готова дать отпор любому, кто посмеет нарушить ее суверенитет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Граждане России должны быть абсолютно спокойны и уверены в том, что президентом, правительством, Федеральным Собранием принимаются исчерпывающие меры для обеспечения национальной безопасности РФ, сохранения нашего суверенитета", - сказала Матвиенко.

По мнению политика, когда создавалось СНГ, была совершена серьезная ошибка - подписано соглашение о том, что Крым и Севастополь будут принадлежать Украине. Но когда зашла речь о кровавом перевороте и притеснении русскоязычных граждан, Россия не стала молчать, а крымчане и севастопольцы, понимая угрозу, пошли на референдум. "Единственное, о чем они попросили Россию, - обеспечить безопасность при проведении референдума, что мы и сделали", - напомнила спикер СФ.

Она полагает, что тысячи погибших в Донбассе мирных граждан - на совести украинских властей.

"Украина не выполняла и не собирается выполнять Минские соглашения. У меня сложилось ощущение, что они готовили третью попытку вооруженным путем завоевать Донецкую и Луганскую республики, а потом, как было в случае с Грузией, обвинить Россию в том, что она развязала эту войну. Мы не участники этого конфликта", - подчеркнула сенатор.

По ее оценке, люди на Украине живут "в атмосфере страха", боятся обсуждать политические темы даже в кругу семьи, а о соблюдении прав человека и свободе слова речь вообще не идет.

"Есть определенные условия, которые могут поэтапно, пошагово восстанавливать наши отношения, когда для того будет воля украинских властей. Первое, с чего нужно будет начать - это возобновление цивилизационных связей для снятия всех барьеров, для движения людей. Зачем было закрывать авиационное, железнодорожное сообщение? Пусть люди общаются, быстрее будет понимание того, что происходит", - продолжила глава верхней палаты российского парламента.

Еще одно важное условие - заинтересованность Киева в восстановлении нормальных экономических связей.

Украинским властям необходимо изменить риторику и подать позитивные сигналы о готовности к налаживанию отношений с Москвой, а также сделать реальные шаги по реализации минских соглашений для мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, заключила Валентина Матвиенко.