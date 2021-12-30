Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС

На позитивной динамике уходящего года для Евразийского экономического союза акцентировал внимание председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В новогоднем поздравлении, распространенном Евразийской экономической комиссией, он признал, что "негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики союза постепенно ослабевает. Растут объемы промышленного производства, более чем в два раза сократилась безработица, почти на треть возросла взаимная и внешняя торговля товарами".

Глава коллегии напомнил, что в 2021 году приняты важные для евразийской интеграции решения. Подписано соглашение о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Обеспечен равный доступ субъектов хозяйствования стран ЕАЭС к государственным закупкам. Запущен проект "Работа без границ", реализация которого расширяет возможности трудоустройства и найма граждан на союзном рынке труда.

Кроме того, добавил Мясникович, в силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС. Продолжена работа по формированию единой системы технического регулирования союза, которая не имеет аналогов в международной практике. Дан старт и реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза".

Анализируя достигнутые результаты, глава коллегии подчеркнул, что они "стали следствием слаженных усилий национальных правительств и руководящих органов союза, включая Евразийскую экономическую комиссию".

Констатировав поступательное развитие ЕАЭС, он обратил внимание и на сближение экономических и законодательных позиций государств - членов. Международная организация, по его словам, становится региональным центром притяжения инвестиций и интеллектуальных ресурсов, высоких технологий, сильным, конкурентоспособным и процветающим объединением.

"В союзе комфортно работать и развиваться. Это, пожалуй, главное достижение евразийской интеграции. У нас многое получилось. Но нам предстоит и многое сделать. Впереди - новые задачи", - заключил председатель коллегии, выразив слова особой признательности главам государств, правительств, членам совета ЕЭК "за большой личный вклад в развитие евразийской интеграции".