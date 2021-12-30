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Рубрика: Власть

МИД РФ: Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января

Текст: Иван Сысоев

Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности пройдут 10 января, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images
Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что альтернативы этой дате нет. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Как заявила Мария Захарова, в Женеве Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности, несмотря на то, что в ЕС и НАТО нет единой линии насчет российских предложений.

Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, заявил Сергей Лавров. Сразу после встречи с представителями США должны последовать переговоры с НАТО. "Для нас принципиально важно вести диалог с НАТО на уровне военных", - сказал глава МИД.

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Министерство иностранных дел России опубликовало в пятницу на своем сайте проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
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