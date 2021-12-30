МИД РФ: Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января

Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности пройдут 10 января, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что альтернативы этой дате нет. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Как заявила Мария Захарова, в Женеве Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности, несмотря на то, что в ЕС и НАТО нет единой линии насчет российских предложений.

Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, заявил Сергей Лавров. Сразу после встречи с представителями США должны последовать переговоры с НАТО. "Для нас принципиально важно вести диалог с НАТО на уровне военных", - сказал глава МИД.