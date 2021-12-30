Мишустин обсудил с президентом РАН Александром Сергеевым поддержку ученых

Государство продолжит делать все необходимое для поддержки российских ученых, создания им хороших условий, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин президенту РАН Александру Сергееву в среду, 29 декабря, во время рабочей встречи. Вкладывая сотни миллиардов рублей, оно ожидает прорывных разработок.

Глава правительства в конце года встретился с президентом Российской академии наук, чтобы обсудить ее результаты и планы развития. "Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны", - подчеркнул он. Научные и технические результаты, по словам премьера, способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы. "Мы в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых, создать для них хорошие условия, - заверил Мишустин. - Это касается и инфраструктуры, лабораторий. Здесь очень много направлений, которыми мы занимаемся постоянно".

Важную роль в формирование научно-технической политики страны вносит Академия наук, признал глава правительства. Она координирует фундаментальные исследования, ведущиеся в России. "Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета - на следующий год это более 200 миллиардов рублей, и я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения", - сказал Михаил Мишустин.

Говоря о научных достижениях, президент РАН, конечно же, в первую очередь остановился на борьбе с пандемией коронавируса. Если при разработке вакцин российские ученые сработали эффективно, заметил Сергеев, то с лекарствами против COVID-19 вопрос непростой. Некоторые препараты сейчас проходят испытания предклинические и даже клинические. Федеральный исследовательский центр биотехнологии в сотрудничестве с рядом медицинских учреждений готовит новеллу в противоковидной фармакологии, рассказал руководитель РАН. Она связана с блокировкой вируса не при проникновении через рецептор, а при первоначальном попадании на поверхность клетки. "Впервые в мире сейчас разработали лекарство, которое блокирует эту область. Это так называемый гепарансульфатный комплекс", - пояснил он. Сейчас идут очень успешные клинические испытания.

РАН активно включилась в процессы декарбонизации. Летом специальная экспедиция изучала в Карском море роль морской поверхности и водных акваторий в целом в депонировании углекислого газа. "Оказывается, квадратный километр водной поверхности депонирует больше углекислого газа, чем квадратный километр сельскохозяйственных угодий, и с учетом того, что у нас очень большая территория внутренних морей и морей, которые находятся в нашей юрисдикции, это очень важный аспект, когда мы рассчитываем наш углеродный след", - считает Александр Сергеев.

Правительство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых, создать для них хорошие условия. Это касается и инфраструктуры, лабораторий

Официально

Михаил Мишустин определил регионы и дороги федерального значения для пилотного проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Он продлится до 2024 года. В 2022 году проекты по созданию зарядной инфраструктуры планируются в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также выбрана трасса М4 "Дон". Годом позже начнется строительство зарядных станций во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге. Проект является частью правительственной "дорожной карты" по развитию производства и использованию электрического транспорта. Документ предусматривает, что к 2030 году доля электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10 процентов. В этот же период должны построить не менее 72 тысяч зарядных станций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вчера Михаил Мишустин также провел встречу с руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым. В докладе премьера особенно порадовало, что у компании доля расходов на приобретение отечественного программного обеспечения и связанных с ним услуг составляет не менее 70 процентов. "Сегодня много споров вокруг этой темы, как лучше, - имеется в виду соответствие "железа" и программного продукта. Но мы здесь нашли, мне кажется, правильные формы взаимоотношений с партнерами, с ведомствами, с министерством", - сказал Токарев. В следующие четыре года "Транснефть" направит на эти цели 30 миллиардов рублей. Глава правительства поинтересовался планами о цифровизации. У "Транснефти" 53 соответствующих инициативы и 10 программ цифрового развития, цифровизация будет сквозная. "Управленческие все функции, финансовые, персонал, закупочная деятельность, надежность магистральных нефтепроводов. Транспортные все вопросы. То есть весь этот блок направлений подлежит цифровизации", - рассказал Николай Токарев.