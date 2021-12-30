Мишустин утвердил выделение путевок детям из регионов Арктики

Со следующего года дети из регионов Арктики, учащиеся в 5-8 классах, смогут отдохнуть на лучших курортах страны по бесплатным путевкам. Новую меру поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Детей примут в лагерях на Черном и Японском морях, на Азове и Каспии, а также в Адыгее и Кавказских Минеральных Водах. Расходы на путевки продолжительностью от 7 до 21 дня возьмет на себя федеральный бюджет. Ежегодно госказна будет выделять по 500 миллионов рублей. В следующем году, рассчитывают в правительстве, по программе смогут отдохнуть почти шесть тысяч детей.