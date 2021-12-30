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Рубрика: Происшествия

Мошенники научились подделывать цифровые подписи

Текст: Иван Петров

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) Борис Титов предложил ФНС, МВД и Генпрокуратуре выработать единый механизм по борьбе с подделкой электронных цифровых подписей.

Цифровизации в регионах зададут единые стандарты

В частности, создать рабочую группу по борьбе с фальсификацией электронных цифровых подписей он предложил в обращении к начальнику Следственного департамента МВД России Сергею Лебедеву.

Поясняется, что поводом для тревоги стали "результаты приема предпринимателей Уральского федерального округа". Его бизнес-омбудсмен провел несколько дней назад в Екатеринбурге. Оказалось, что двое предпринимателей из Свердловской области столкнулись с одной и той же проблемой. Правда, с разными последствиями.

Так, руководитель ООО "Карабашские абразивы" рассказал, что в апреле этого года в налоговую инспекцию в Екатеринбурге от имени его компании были поданы уточненные "нулевые" налоговые декларации по НДС за 2020 год. При этом его компания не подавала никаких деклараций, а сделали это неизвестные люди, которые использовали поддельную цифровую подпись.

Во втором случае схема была схожей: отчетность также была фиктивной, и была подписана ложной электронной подписью директора ООО "МЕТАТОН". Но там на основании фиктивной отчетности ИФНС подала к компании иски в Арбитражный суд. Якобы у них образовалась задолженность по налогам на сумму больше 100 миллионов рублей. Кроме того, суд требует признать компанию банкротом.

Отмечается, что в обоих случаях поддельные цифровые подписи выдавались сертифицирующим центром "МЦСП-ГРУПП". Как выяснилось, на момент выдачи у него уже была отозвана аккредитация. Более того, информация об этом была размещена на сайте Минцифры.

"Но, к сожалению, налоговые органы не реагируют на изменение цифровых подписей в "странных" ситуациях и не связываются с налогоплательщиком. И отсутствует регламент действий в подобной ситуации", - указал Борис Титов.

Мошенники, по словам бизнес-омбудсмена, используют сфальсифицированные цифровые подписи "для незаконного возмещения налогов, перерегистрации компаний, формирования несуществующих задолженностей". К уполномоченным в регионах, по словам Титова, уже поступило около 15 схожих обращений.

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