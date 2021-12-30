МВД России определило новые технические требования к гражданскому оружию

В проекте приказа особо оговаривается, что эти криминалистические требования согласованы с Росгвардией, ФСБ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
В документе уточнено определение понятия "гражданское оружие". В первую очередь, к нему отнесено огнестрельное оружие - спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, списанное охолощенное, учебное и разрезанное оружие.
Во вторую очередь, гражданским оружием МВД предлагает считать оружие самообороны, пневматическое, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к спортивному и охотничьему метательному стрелковому оружию.
Перечислены и требования технических характеристик к служебному огнестрельному оружию, включающему огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и огнестрельное оружие ограниченного поражения.
При этом специальные технические параметры не распространяются на оружие, имеющее культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия.
Отдельной группой выделены требования к гражданскому и служебному оружию.
Так, огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть - травматическое, не должно быть переделано из огнестрельного боевого оружия и иметь конструкцию, которую можно переделать в огнестрельное оружие.
В травматическом оружии не должно быть конструкции, позволяющей отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Они должны быть зафиксированы стальными штифтами.
Травматическое оружие не должно стрелять патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником. А на стреляных гильзах должны оставаться признаки, которые смогли бы идентифицировать этот тип оружия. Аналогичные требования установлены к газовому оружию.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, которая бы имитировала огнестрельное оружие. Газовые пистолеты и баллончики должны иметь яркую окраску корпуса.
На электрошокеры должны быть нанесены маркировочные обозначения индивидуального номера только на металлические детали изделия. Само средство самообороны не должно изготовляться в форме боевого оружия.