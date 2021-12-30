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Рубрика: Происшествия

МВД России определило новые технические требования к гражданскому оружию

Текст: Михаил Фалалеев
Новые требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия и патронов к нему определены в проекте приказа МВД России. Эти требования прежде всего - криминалистические, чтобы можно было более точно определить оружие, из которого был произведен выстрел. Именно для этого создана и постоянно обновляется специальная информационная база - так называемая пуле-гильзотека, где хранятся образцы пуль и гильз всех единиц официально зарегистрированного нарезного гражданского оружия, находящегося во владении граждан. Теперь, возможно, появятся образцы гильз гладкоствольного и травматического оружия.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В проекте приказа особо оговаривается, что эти криминалистические требования согласованы с Росгвардией, ФСБ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

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В документе уточнено определение понятия "гражданское оружие". В первую очередь, к нему отнесено огнестрельное оружие - спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, списанное охолощенное, учебное и разрезанное оружие.

Во вторую очередь, гражданским оружием МВД предлагает считать оружие самообороны, пневматическое, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к спортивному и охотничьему метательному стрелковому оружию.

Перечислены и требования технических характеристик к служебному огнестрельному оружию, включающему огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и огнестрельное оружие ограниченного поражения.

При этом специальные технические параметры не распространяются на оружие, имеющее культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия.

Отдельной группой выделены требования к гражданскому и служебному оружию.

Так, огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть - травматическое, не должно быть переделано из огнестрельного боевого оружия и иметь конструкцию, которую можно переделать в огнестрельное оружие.

В травматическом оружии не должно быть конструкции, позволяющей отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Они должны быть зафиксированы стальными штифтами.

Фото: EPA
МВД предложило запретить сигнальное оружие, кроме пистолетов

Травматическое оружие не должно стрелять патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником. А на стреляных гильзах должны оставаться признаки, которые смогли бы идентифицировать этот тип оружия. Аналогичные требования установлены к газовому оружию.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, которая бы имитировала огнестрельное оружие. Газовые пистолеты и баллончики должны иметь яркую окраску корпуса.

На электрошокеры должны быть нанесены маркировочные обозначения индивидуального номера только на металлические детали изделия. Само средство самообороны не должно изготовляться в форме боевого оружия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Все о личном и служебном оружии

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